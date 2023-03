Dreame D10s Pro: questo sì che è un robot che aspira e lava i pavimenti

Se stavi cercando un robot aspirapolvere che faccia davvero le pulizie come si deve al posto tuo, allora oggi direi che l’hai trovato anche in offerta. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Dreame D10s Pro a soli 359,99 euro, invece che 429 euro.

Questo sconto del 16% porta il prezzo al minimo storico e ti permette di risparmiare ben 69 euro. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. Non ci sono dubbi, a questo prezzo non bisogna lasciarselo scappare.

Dreame D10s Pr: aspira, lava e lo controlli con l’app

Con Dreame D10s Pro puoi stare tranquilla che la tuia casa sarà perfettamente pulita in ogni angolo. Grazie all’intelligenza artificiale e alla navigazione LDS avanzata, può identificare gli ostacoli ed evitarli facilmente. Riesce ad analizzare le stanze e consiglia il modo migliore per una pulizia profonda e in minor tempo possibile.

L’aspirazione da 5,000 Pa è super potente e garantisce l’eliminazione completa di polvere, capelli, peli di animali domestici e tanto altro. E grazie alla spazzola in gomma riesce a essere efficacie anche sui tappeti e sulla moquette. Potrai controllare il tuo piccolo robot scaricando gratuitamente l’app dedicata e gestire al meglio la pulizia di ogni stanza. La sua grande batteria gli permette di girare per le stanze per più di 4 ore prima di tornare alla base di ricarica.

Stai ancora leggendo? Ora non c’è più tempo per farlo. Prima che l’offerta sparisca dirigiti su Amazon e acquista il tuo Dreame D10s Pro a soli 359,99 euro, invece che 429 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonata fallo ora cliccando qui.

