Dreame D10s Pro: il robot per pavimenti oggi al prezzo TOP su Amazon

Non sai più cosa fare eliminare la polvere ostinata dal tuo pavimento? Avresti bisogno di uno strumento che sia in grado di pulire a fondo i tuoi tappeti? Bene, su Amazon c’è quello che fa per te: acquista subito Dreame D10s Pro, il robot aspirapolvere e lavapavimenti che sarà in grado di pulire a fondo ogni superficie di casa tua. Questo prodotto eccezionale, può essere tuo a soli 359,99 € solo se ti affretti approfittando dello sconto del 16%.

Grazie all’importantissimo intervento dell’Intelligenza Artificiale di Dreame e alla potente navigazione intelligente LDS, questo robot per pavimenti sarà in grado di rilevare e quindi evitare accuratamente tutti gli ostali che potrebbero presentarsi sul suo percorso. Sarà in grado di analizzare tutte le stanze di casa tua consigliandoti il metodo di pulizia più adeguato. Così facendo, il robot creerà velocemente mappe della casa.

Potrai anche supervisionare con video da remoto la tua casa in modo da avere tutto sotto controllo, controllare il tuo animale domestico o quello che stanno facendo i tuoi bambini, ovunque tu ti trovi. Ti basterà avviare l’app per prendere il controllo del Dreame D10s Pro, di conseguenza potrai vedere l’interno della tua abitazione per controllare che sia tutto a posto in ogni momento della giornata.

Avrai finalmente una casa senza polvere e acari con pavimenti più puliti grazie alla potenza di aspirazione che arriva sino a 5.000 Pa. Pulizia garantita anche da una spazzola in gomma senza setole che potrai tranquillamente utilizzare per pulire i tappeti, rimuove lo sporco dai pavimenti più duri ed evitare che la spazzola si aggrovigli con capelli e peli di animali. Non manca il mop a trascinamento con 3 livelli d’acqua.

Grazie alla batteria da 5.200 mAh il tuo robot per pavimenti avrà un’autonomia di 280 minuti di pulizia continua. Se scarico, il D10s Pro torna a ricaricarsi e riprende da dove aveva interrotto la sua pulizia. Dunque, un prodotto eccellente da non perdere: acquista subito Dreame D10s Pro su Amazon a soli 359,99 €.

