Dreame annuncia ufficialmente AirStyle Pro e l'aspirapolvere H15 Pro

Dreame Technology ha appena svelato due nuovi prodotti che promettono di trasformare il mondo dello styling e della pulizia domestica: il Dreame AirStyle Pro e il Dreame H15 Pro.

Dreame AirStyle Pro e H15 Pro: caratteristiche e prezzi

Il primo, Dreame AirStyle Pro, è uno strumento 7-in-1 per la cura dei capelli, progettato per offrire risultati da salone direttamente a casa. Con una tecnologia all’avanguardia come il Jet AirFlow e sette accessori magnetici intercambiabili, permette di asciugare, lisciare, arricciare e volumizzare i capelli con estrema facilità. Ad un prezzo consigliato di 349€, è già disponibile sul sito ufficiale di Dreame e su Amazon, con uno sconto lancio di 50€ per i primi 14 giorni. Ideale per chi cerca praticità senza rinunciare alla precisione, questo dispositivo è pensato per chi vuole ottenere look impeccabili con il minimo sforzo.

Parallelamente, Dreame ha presentato l’aspirapolvere wet & dry H15 Pro, un vero e proprio gioiello tecnologico per la pulizia domestica. A un prezzo di 699€, questo dispositivo introduce il primo Braccio Robotico AI del settore, capace di raggiungere angoli e bordi che gli aspirapolvere tradizionali non riescono a pulire. Grazie alla tecnologia GapFree AI DescendReach, elimina i fastidiosi 2 cm di spazio solitamente irraggiungibili, garantendo una pulizia profonda e uniforme. Dotato di una batteria da 6 x 5.000mAh, offre fino a 60 minuti di autonomia in modalità silenziosa, coprendo superfici fino a 400m² con una sola carica. Il sistema GlideWheel assicura una manovrabilità estremamente fluida, mentre l’app Dreamehome permette di personalizzare le impostazioni di pulizia, programmare interventi e ricevere notifiche in tempo reale. Anche questo, come il precedente prodotto, è disponibile sul sito ufficiale dell’azienda e su Amazon con uno sconto iniziale di 100 euro.

Due eccellenti prodotti che riflettono l’impegno di Dreame nel combinare design innovativo, tecnologia avanzata e praticità d’uso.