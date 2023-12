Dragon Ball Z Kakarot per PS4: costa solo 16,98€, prezzo WOW per poche ore

Oggi vogliamo parlarti di un videogame semplicemente sensazionale che ti permetterà di vivere le avventure di Goku e i suoi amici con un punto di vista incredibile. Di fatto, “Dragon Ball Z Kakarot” è stato acclamato come uno dei giochi più fedeli di sempre all’anime visto che ti porterà a impersonare i protagonisti in terza persona, vivendo tanti momenti unici che ti faranno tornare alla mente i pomeriggi spensierati passati a guardare il cartone su Italia 1.

Oggi, la versione per PlayStation 4 di questo capolavoro (in realtà c’è anche l’iterazione per PS5 allo stesso prezzo) costa solo 16,98€ su Amazon, spese di spedizione comprese. Non lasciarti sfuggire questo capolavoro; è anche un dono perfetto per questo Natale, ideale da regalare ad un appassionato della serie.

Dragon Ball Z Kakarot su Amazon: imperdibile

“Dragon Ball Z Kakarot” offre un’esperienza di gioco che va oltre il tradizionale format dei combattimenti. Sarai tenuto a rivivere la storia completa di Dragon Ball Z, dalla saga Saiyan a quella di Majin Buu, esplorando mondi aperti, partecipando a missioni epiche e vivendo ogni momento chiave della serie. Di fatto, sembrerà quasi di essere immersi direttamente nell’anime.

Come detto, oltre alle intense battaglie, avrai la possibilità di esplorare i luoghi cult dell’anime, potrai interagire con i personaggi secondari, potrai pescare e cacciare, ma non solo, a non dimenticare che le battaglie sono il cuore pulsante del franchise, e “Dragon Ball Z Kakarot” non delude affatto sotto questo punto di vista. Con combattimenti dinamici, mosse speciali e trasformazioni iconiche, ogni scontro sarò sempre un’esperienza spettacolare. Potrai sfidare avversari epici come Freezer, Cell e Majin Buu in battaglie che metteranno alla prova le tue abilità.

Ma ancora: interagirai con i personaggi che hai amato nella serie, completerai missioni per loro e scoprirai tanti approfondimenti sulla trama di Dragon Ball Z.

