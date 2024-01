Dragon Ball Z Kakarot per PS4: con soli 19,90€ vivrai l'avventura più epica di Goku

Se sei un fan sfegatato di Dragon Ball Z e possiedi già una PlayStation 4, oggi non puoi proprio lasciarti scappare l’opportunità di vivere l’epica saga di Goku e i suoi amici con il primo open world della serie. Si chiama “Dragon Ball Z Kakarot“ed è disponibile a un prezzo straordinario di soli 19,90€ su Amazon, spese di spedizione comprese. Non lasciartelo sfuggire, anche perché non dovrai pagare neanche un centesimo per portartelo a casa e avrai diritto a tantissimi vantaggi esclusivi con il noto portale di e-commerce americano. Un esempio? La consegna avverrà gratuitamente e immediatamente, in meno di 24 o 48 ore presso il tuo domicilio o un luogo da te designato.

Dragon Ball Z Kakarot: ecco perché comprarlo

“Dragon Ball Z Kakarot” offre un’esperienza di gioco unica che ti permette di esplorare l’intero universo di Dragon Ball Z in un modo mai visto prima. Dalle battaglie epiche alle tranquille sessioni di pesca, il videogame riesce completamente a catturare l’essenza della serie animata, facendoti immergere in un’avventura completa con Goku, Gohan, Vegeta e tutti i tuoi personaggi preferiti.

Uno degli elementi distintivi di Dragon Ball è sicuramente l’intensità delle sue battaglie, e questo prodotto non delude. Dovrai affrontare avversari formidabili in combattimenti epici, utilizzando le iconiche mosse speciali e trasformazioni in Super Saiyan. La grafica avanzata della PS4 garantisce una resa visiva spettacolare, dando vita alle scene con dettagli mozzafiato.

Qui potrai anche esplorare l’ampio mondo di Dragon Ball Z. Volare attraverso il cielo, pescare, partecipare a gare di volo e affrontare missioni secondarie sono solo alcune delle attività che potrai svolgere.

La storia dell’anime è appassionante di per sé, e questo articolo la ripropone in modo coinvolgente e fedele. Sarai tenuto a rivivere i momenti iconici della serie, dalle lotta con Freezer al confronto con i nemici più potenti. La buona notizia è che puoi comprarlo ad un prezzo irresistibile: solo 19,90€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.