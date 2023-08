Dragon Ball Z Kakarot per Nintendo Switch a soli 39,90€ (sconto del 33% su Amazon)

Oggi vogliamo parlarvi del meraviglioso videogame che tutti i fan di Goku e dei suoi amici dovrebbero avere: si chiama Dragon Ball Z Kakarot ed è disponibile su Amazon al prezzo super scontato di soli 39,90€ con lo sconto del 33% sul valore di listino. La versione che vi segnaliamo è quella con il bundle i due primi DLC (fino all’arrivo di Golden Freezer, per intenderci) ed è compatibile con la Nintendo Switch.

Dragon Ball Z Kakarot per Nintendo Switch: imperdibile per i fan

L’universo di Dragon Ball Z ha affascinato i fan di tutto il mondo per decenni, offrendo epiche battaglie, personaggi indimenticabili e avventure straordinarie. Nel 2020, il mondo dei videogiochi è stato conquistato dalla release di “Dragon Ball Z: Kakarot“, un gioco che ha permesso agli utenti di immergersi completamente nella storia e nell’azione di DBZ. Ora, grazie all’approdo sulla piattaforma Nintendo Switch, i fan hanno la possibilità di portare con sé questa epica avventura in giro per il mondo.

Andiamo con ordine: questo videogame è un omaggio ai fan di lunga data e un’opportunità per i nuovi giocatori di immergersi nell’affascinante mondo di DBZ. Il gioco copre l’intera saga di DBZ, dalla lotta contro Radish fino alla battaglia epica contro Majin Buu. La versione che vi segnaliamo però, ha anche i primi due DLC con le due saghe di DB Super: quella contro Lord Beerus e quella contro Golden Freezer. Ogni momento chiave della storia è stato attentamente riprodotto, dando ai giocatori la possibilità di rivivere le emozionanti battaglie e le scene iconiche che hanno reso famosa questa serie.

Con la Nintendo Switch si ha accesso un nuovo modo di godersi l’esperienza di gioco. La portabilità della console della grande N consente ai giocatori di immergersi nella trama di DBZ ovunque si trovino, che si tratti di affrontare le sfide delle battaglie nelle pause tra le lezioni o di completare missioni durante i viaggi.

Uno degli aspetti più emozionanti di questo videogioco è l’implementazione delle battaglie iconiche che hanno reso famosa la serie. Il sistema di combattimento offre una varietà di mosse, abilità e trasformazioni che i giocatori possono sfruttare durante gli scontri. L’azione è fluida e coinvolgente, ricreando l’adrenalina delle battaglie dei personaggi del famoso anime.

Inoltre, nonostante la dimensione ridotta della Nintendo Switch rispetto alle console tradizionali, il gioco mantiene una grafica sorprendentemente dettagliata. Gli ambienti sono ricreati in modo realistico, e i personaggi mantengono la loro iconica estetica anime. Con un prezzo di soli 39,90€ su Amazon, spese di spedizione incluse, non potete lasciarvelo sfuggire.

