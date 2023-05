Dragon Ball The Breakers PS4: sconto FOLLE su Amazon

Dragon Ball: The Breakers è un emozionante gioco per PlayStation 4 che offre un’esperienza unica nel mondo di Dragon Ball. Attualmente disponibile su Amazon con uno sconto incredibile del 47%, questo titolo offre una combinazione avvincente di azione, cooperazione e sopravvivenza. Nell’universo di Dragon Ball, i giocatori si troveranno intrappolati in una Frattura Temporale e dovranno fuggire dalle grinfie dei temibili Razziatori, come Cell, Buu e Freezer, nel tentativo di sopravvivere. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 15,97 euro.

Dragon Ball The Breakers PS4: un’occasione per tutti i fan dell’anime

In Dragon Ball: The Breakers, i giocatori possono scegliere di cooperare con gli altri sopravvissuti per aumentare le loro possibilità di sopravvivenza o possono affrontare la sfida da soli. Questa scelta strategica influenzerà il tuo stile di gioco e ti metterà alla prova in situazioni ad alto rischio. Mentre collaborano con gli altri, i giocatori dovranno fare i conti con le scelte degli altri sopravvissuti e adattarsi alle situazioni imprevedibili che si presenteranno.

Dragon Ball: The Breakers si svolge in una vasta mappa composta da diverse aree, ma i giocatori dovranno stare attenti, perché il temibile Razziatore è sempre in caccia dei sopravvissuti. Il Razziatore può distruggere porzioni della mappa, rendendo ancora più difficile la fuga. Questo aspetto dinamico aggiunge un’ulteriore sfida e un senso di urgenza all’esperienza di gioco, spingendo i giocatori a trovare strategie creative per evitare il Razziatore e scappare dalla Frattura Temporale.

In Dragon Ball: The Breakers, i giocatori avranno il piacere di impersonare alcuni dei personaggi più iconici della serie Dragon Ball come Razziatori. Cell, Buu e Freezer sono pronti a scatenare il loro potere soverchiante per cacciare ed eliminare i sopravvissuti. Vivere l’azione dal lato opposto della barricata offre un’esperienza unica e un’opportunità per i fan di Dragon Ball di esplorare il lato oscuro dei loro personaggi preferiti.

Dragon Ball: The Breakers offre anche un’ampia gamma di opzioni di personalizzazione. I giocatori possono sbloccare bonus, skin e altri elementi per migliorare le proprie abilità e adattare la propria strategia sia come sopravvissuti sia come Razziatori. Questo sistema di personalizzazione ti permette di creare il proprio stile di gioco unico e di affrontare le sfide in modi creativi.

Se possiedi la PlayStation 4 e sei un grande fan di Goku, allora non puoi perdere per nessun motivo al mondo questa incredibile offerta su Dragon Ball: The Breakes. Il titolo, grazie a uno sconto FOLLE del 47% su Amazon, oggi può essere tuo al prezzo ridicolo di soli 15,97 euro. Mi raccomando, non perdere altro tempo per acquistarlo, le scorte a disposizione sono quasi terminate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.