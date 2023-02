Dove guardare The White Lotus in streaming

The White Lotus è una black comedy firmata da Mike White che sta riscuotendo diverso successo. Puoi guardarla ora in streaming su NOW abbonandoti con la nuova offerta che ti permette di accedere a tutti i contenuti a soli 3 euro.

La serie TV è composta da due stagioni e offre uno sguardo pungente sulle disuguaglianze sociali, le tensioni razziali, la crisi di mezza età e il declino morale che caratterizzano la vita moderna concentrandosi sui segreti dello staff e degli ospiti di lussuosi resort sparsi per il mondo.

The White Lotus, guardala adesso in streaming

Il cast di The White Lotus è composto da attori di grande talento come Murray Bartlett, Connie Britton, Steve Zahn, Jennifer Coolidge, Jake Lacy e Alexandra Daddario.

Lo show è stato accolto positivamente dalla critica e dal pubblico. La serie è stata elogiata per la sua scrittura acuta, il suo cast di talento e per il modo in cui riesce a offrire una visione affilata e spesso sconvolgente della società americana, mettendo in luce le sue contraddizioni e la sua ipocrisia.

Le due stagioni, composte da 6 episodi ciascuna, sono disponibili in streaming su NOW. Puoi abbonarti adesso a soli 3 euro e accedere a tutti i contenuti del pacchetto Entertainment.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.