Doppio cavo USB C da 60W per ricarica ULTRA RAPIDA [2 pezzi 3 metri]

Ormai trovare cavi con doppio connettore USB C è diventato l’ABC.

Lo utilizzi per ricaricare i prodotti che vuoi e non scendi più a compromessi soprattutto con il tempo che hai a disposizione. In fin dei conti le aziende te lo hanno messo a portata di mano, perché ci rinunci? Soprattutto ora che ne prendi 2 al prezzo di 1.

Su Amazon ti basta spuntare il coupon subito per acquistare due pezzi da 3 metri ciascuno a soli 11,69€. Io questa occasione non me la lascerei scappare se fossi in te, sono resistenti e non ti si rompono dopo pochi utilizzi.

Cavo USB C: due connettori uguali per il massimo della potenza

Con MacBook, prodotti Samsung, iPad, OnePlus e chi più ne ha più ne metta.

Questi due cavi USB C li puoi utilizzare su tutti i dispositivi di nuova tecnologia che supportano un grado di ricarica elevato. Infatti questo connettore è stato studiato appositamente per ottimizzare questa e se be, già lo sai perché te ne sarai accorto che abbiamo finalmente abbandonato i MicroUSB da un bel pezzo!

Con tre metri di lunghezza ciascuno, sono totalmente rinforzati per non spezzarsi e non rovinarsi. Tutta la lunghezza è ricoperta persino da un intreccio di nylon. Sai cosa significa? Che prima di cinque anni questi cavi non li cambi. A maggior ragione se li acquisti e ne devi utilizzare solo una alla volta: spendi 10 ora e li ammortizzi per il resto della tua vita. E non è forse un affare questo?

La ricarica rapida a 60W si unisce anche alla velocità elevata in trasmissione perché puoi utilizzarli anche per il passaggio di file da un dispositivo all’altro. Funzionano in modo assicurato.

Allora, non lo spunti quel coupon? Due cavi USB C subito tuoi a 11,69€. Apri Amazon e non aspettare, presto terminerà la promo. Le spedizioni sono gratuite e veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.