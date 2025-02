DOOGEE U10 il tablet dalle alte prestazioni ad un prezzo imbattibile

Il DOOGEE U10 Tablet da 10 pollici è un dispositivo estremamente versatile e che offre un’esperienza estremamente vasta ed efficace grazie alla potenza tecnologica delle sue componenti hardware e software. Equipaggiato con Android 13, questo tablet ti offrirà prestazioni fluide ed un’interfaccia intuitiva, perfetta per l’utilizzo quotidiano. Con 9GB di RAM e 128GB di ROM (che possono essere espansi fino a 1TB tramite scheda TF) questo dispositivo ti permetterà anche di archiviare un’ampia mole di file, foto e video.

Il display da 10 pollici con una risoluzione di 1280×800 pixel è l’ideale per guardare contenuti multimediali, leggere o navigare in internet. Inoltre, il tablet è progettato con una protezione contro la luce blu bassa e riduce l’affaticamento della vista durante l’uso prolungato.

La fotocamera principale da 8MP e la fotocamera frontale da 5MP ti permetteranno di scattare immagini nitide e partecipare a videochiamate di alta qualità. Grazie al processore Quad-Core da 2.0 GHz, il tablet ti offre inoltre un’ottima fluidità, e ti consentirà di gestire più azioni contemporaneamente senza incorrere in rallentamenti.

Dotato di WiFi-6 e Bluetooth 5.0, questo tablet garantisce connessioni rapide e stabili ed una sincronizzazione perfetta con altri dispositivi. La batteria da 5060mAh assicura invece una lunga durata, e ti permetterà di utilizzare per diverse ore il dispositivo senza la necessità di ricariclo.

Il design grigio elegante e compatto lo rende perfetto per ogni situazione, dal lavoro al tempo libero. Il DOOGEE U10 Tablet è disponibile a 99,99 euro su Amazon e potrai usufruire di un ulteriore coupon di 20.00 euro! Si tratta di un prezzo estremamente conveniente per un dispositivo che può essere utilizzato praticamente in qualsiasi frangente della vita quotidiana, dallo svago al lavoro.