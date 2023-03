Doogee S98 Pro: lo smartphone indistruttibile oggi è in sconto

Il Doogee S98 Pro è uno smartphone rugged che offre una grande batteria da 12000 mAh, una tripla fotocamera AI da 64 MP e una memoria interna espandibile fino a 512 GB. Attualmente disponibile con uno sconto del 15% su Amazon, questo dispositivo è un’ottima scelta per chi cerca un device resistente e potente. Non perdere questa promozione e acquistalo subito ad un prezzo competitivo di soli 339,99 euro. Inoltre, lo puoi pagare in comode rate a tasso zero se usufruisci del servizio di finanziamento Cofidis di Amazon.

Doogee S98 Pro: uno dei migliori rugged phone attualmente in circolazione

Il Doogee S98 Pro è dotato di un veloce ed efficiente processore Helio P90 Octa-core, che insieme a 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, gestisce facilmente le applicazioni di gioco più difficili mentre si esegue il multitasking senza ritardi. Inoltre, supporta anche un’espansione TF aggiuntiva fino a 512 GB, eliminando completamente il problema dell’insufficienza di spazio di archiviazione. Questo significa che è possibile scaricare video e file senza preoccuparsi di rimanere senza spazio.

La grande batteria integrata da 12000 mAh fornisce 36 giorni di standby lungo, 4-6 giorni di utilizzo normale senza stress. Inoltre, la ricarica rapida di tipo C da 65 W richiede solo circa 2 ore per caricare al 100%, mentre la ricarica wireless da 15 W elimina completamente il problema di collegare e scollegare i cavi dati. Inoltre, il Doogee S98 Pro ha anche una funzione OTG che supporta la ricarica di altri dispositivi elettronici.

Il Doogee S98 Pro viene fornito con Android 12, che ha completato l’aggiornamento di un massimo di 20 funzioni. L’interfaccia utente offre un’esperienza visiva straordinaria, migliorando allo stesso tempo la protezione dei dati e la protezione della privacy. Inoltre, il telefono è dotato di funzione NFC e supporta Google Pay, rendendo il tuo pagamento più veloce e sicuro.

La tripla fotocamera AI da 64 MP + 20 MP + 8 MP AI, insieme alla fotocamera per la visione notturna da 20 MP con 4 sorgenti di luce a infrarossi, rende questo telefono una scelta eccellente per chi ama la fotografia. Le foto scattate dalla fotocamera principale AI da 64 MP sono più strutturate, mentre la telecamera per la visione notturna da 20 MP può percepire chiaramente le cose intorno a te anche al buio, ideale per chi lavora di notte o cerca animali notturni.

Il Doogee S98 Pro adotta uno schermo LCD a goccia d’acqua da 6,3 pollici con una risoluzione dello schermo fino a 1080 * 2340, rendendo il funzionamento più sensibile e fluido. Inoltre, la parte posteriore del robusto smartphone è dotata di una lampada respiratoria meccanica, con un indicatore luminoso ampio ed evidente senza perdere chiamate e messaggi.

Infine, il Doogee S98 Pro è stato testato professionalmente da MIL-STD-810H di livello militare, può resistere a una caduta di 1,5 m su un terreno liscio e sopravvivere a 1,5 m sott’acqua per mezz’ora. Non perdere questa incredibile offerta su Amazon e compralo subito ad un prezzo competitivo di soli 339,99 euro, prima che le scorte disponibili si esauriscano.

