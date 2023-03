Doogee S61: lo smartphone resistente alle cadute in super sconto

Il Doogee S61 è un telefono ultra resistente disponibile su Amazon con uno sconto del 20%. Questo smartphone è l’ideale per coloro che hanno bisogno di uno strumento robusto che possa resistere alle condizioni più estreme. Questo smartphone è stato progettato per resistere alle cadute, all’acqua, alla polvere e alle temperature più impensabili, ciò lo rende adatto per lavoratori edili, ranger, minatori, uomini all’aperto e lavoratori agricoli. Grazie a uno sconto del 20% su Amazon, il prezzo di questo dispositivo diventa ancora più accessibile, scendendo a soli 159,99 euro. Un prezzo, che grazie al servizio di finanziamento Cofidis presente sull’e-commerce, puoi pagare in comode rate a tasso zero.

Doogee S61: impossibile trovare un rugged phone migliore a questo prezzo

La caratteristica eccezionale di questo Doogee S61 è il suo corpo compatto e l’uso di materiale Kevlar traspirante e resistente all’usura sul retro. La parte più sottile dello smartphone è di soli 0,9 cm e pesa solo 260 g, il che consente il funzionamento semplice con una sola mano. Questo device è dotato di un’enorme batteria da 5180mAh, che offre un’autonomia lunga che consente agli utenti di godersi fino a circa 24 ore di chiamata e 400 ore di standby per soddisfare le tue esigenze quotidiane. Lo schermo waterdrop da 6,0″ HD di cellulari con proporzioni 18:9 (protegge meglio gli occhi), rende una chiarezza distinta e i colori vivaci, consentendoti di vivere video e giochi in modo coinvolgente.

Il Doogee S61 è dotato dell’ultimo sistema Android 12, rendendo l’esperienza di uso più veloce ed efficiente. Grazie al chipset Helio G35 octa-core, lo smartphone può gestire il multitasking ad alta velocità, fornendo prestazioni incredibilmente fluide per i giochi e riducendo il tempo di caricamento. Con 6GB RAM + 64GB ROM Memoria (Supporta fino a 512GB) e la tecnologia EMCP, questo device ha molto spazio per scaricare tutta la musica e le app che desideri.

La fotocamera del Doogee S61 è unica, con un design a doppio anello per il comparto in questione. La camera principale da 20MP SONY IMX350 può aiutarti a scattare foto chiare e nitide. La fotocamera per la visione notturna da 20 MP SONY IMX350 con 4 luci a infrarossi e 4 LED può facilmente registrare scene fino a 20 metri di distanza al buio e la luminosità della torcia sarà 2 volte quella dei normali telefoni.

Il Doogee S61 soddisfa gli standard di grado militare IP68/IP69K/MIL-STD-810H (impermeabile, anti-polvere, anti-caduta, anti-urto). Inoltre, può sopravvivere sotto 1,5m d’acqua per 30 minuti e resistere a temperature estreme che vanno da -40°C a 70°C, rendendolo ideale per l’uso all’aperto o in ambienti pericolosi. Questo device super resistente oggi è disponibile su Amazon ad un prezzo competitivo di soli 159,99 euro. Ciò è possibile grazie a uno sconto del 20%, un affare che devi prendere al volo vista la scarsità di questo prodotto presso i magazzini Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.