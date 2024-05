Dondolo da giardino con copertura per il sole tuo a SOLI 75€, un AFFARE

Hai un giardino con un po’ di spazio, anche minimo, e lo vorresti sfruttare al meglio, soprattutto ora che arriva l’estate? Allora sono certo che l’occasione che sto per segnalarti fa proprio al caso tuo. Se vai adesso su eBay puoi aggiungere al tuo carrello questo dondolo da giardino con copertura per il sole con appena 75,91 euro. Per averlo a questo prezzo inserisci al momento del pagamento il codice promozionale PSPRMAY24.

Dunque siamo di fronte a un ribasso già applicato del 10% più un ulteriore sconto con il codice segreto per un prezzo finale davvero sbriciolato. Dovrai essere veloce però perché le unità disponibili sono pochissime e le richieste invece sono molto alte.

Dondolo da giardino per rilassarti quando vuoi

Con questo fantastico dondolo da giardino puoi riposarti respirando aria buona, leggere un libro all’aperto, fare un cruciverba o semplicemente guardare video e notizie sui social. Anche se c’è il sole non è un problema perché è dotato di un tettuccio che copre perfettamente anche nelle giornate più calde.

È realizzato in acciaio verniciato a polvere con antiruggine e ha un’imbottitura delle sedute sfoderabile che ti permette quindi di poterle anche lavare in lavatrice. Il tetto è inclinabile e impermeabile, dunque semmai dovesse arrivare la pioggia all’improvviso non ci sarà bisogno di coprirlo. È perfetto per tre persone ed è testato per un carico massimo di 200 kg.

Insomma una vera forza e se hai un piccolo spazio fuori casa lo devi sicuramente avere. Quindi corri su eBay e acquista il tuo dondolo da giardino con copertura per il sole a soli 75,91 euro. Per averlo a questo prezzo ricordati di inserire al momento del pagamento il codice promozionale PSPRMAY24. Concludi l’ordine subito e lo riceverai a casa tua in 4 giorni senza spese in aggiunta.