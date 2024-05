Domina su Brawl Stars per iPhone: -30% sul CONTROLLER perfetto!

Sei un appassionato di giochi mobile? Allora questa non puoi proprio fartela scappare! I controlli sullo schermo non sono il massimo e, se stai cercando di dominare i match devi, per forza di cose, passare a qualcosa di più serio. Backbone One è un vero e proprio controller che si collega alla porta Lightning del tuo iPhone, trasformandolo in una console portatile. E con lo sconto Amazon del 30%, lo pagherai solo 83,99€!

Tutte le caratteristiche del controller per iPhone

Questo controller ti permette di giocare a qualsiasi gioco supportato, inclusi titoli di successo come Call of Duty, Roblox, Minecraft e Genshin Impact. Grazie alla connessione Lightning, potrai dire addio a lag e ritardi, assicurandoti un’esperienza di gioco come se fossi su una vera e propria console.

Ergonomico e confortevole, è progettato per essere comodo da tenere in mano anche durante le sessioni di gioco più lunghe. I pulsanti e le levette sono precisi e reattivi, il tutto grazie alla collaborazione con Sony.

Non manca la possibilità di ricaricare il tuo iPhone mentre giochi. Dotato di una porta apposita, questo controller ti permette di giocare per ore senza preoccuparti che la batteria del tuo dispositivo si scarichi. Inoltre, è provvisto di un jack per cuffie da 3,5 mm, consentendoti di utilizzare cuffie, auricolari o attaccarlo al tuo impianto di casa!

L’app Backbone, inclusa con il controller, ti permetterà di organizzare la tua libreria di giochi, trovarne di nuovi e connetterti con i tuoi amici.

Questo modello in particolare è compatibile con tutti gli iPhone dotati di entrata Lightning e include un adattatore per garantire un’esperienza ottimale sui modelli iPhone 14, 13 Pro e 13 Pro Max.

Gioca come mai prima d’ora grazie al controller Backbone One per iPhone a soli 83,99€, grazie allo sconto del 30%!