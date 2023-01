Questa DOCKING STATION in super sconto ha un'uscita HDMI con supporto 4K UHD 60Hz

Le porte del tuo laptop non ti bastano mai? Nessuna paura, vi corriamo in soccorso con questa imperdibile docking station dal prezzo competitivo grazie ad un coupon che vi consente di ottenere un super sconto del 40%.

Grazie a questa docking station potete trasformare un singolo ingresso USB-C in ben 7 porte distinte, per collegare schermi esterni, chiavette USB, accessori smart, schede di memoria e fornire energia ai vostri smartphone. La soluzione 7 in 1 della Lexar si dirama in 3 porte USB-A, 1 porta HDMI, 1 porta di alimentazione da 100 W, uno slot per memoria SD e 1 porta per scheda di memoria di tipo TF (entrambe da 170MB/s).

Grazie alla porta HDMI di tipo 2.0 potete collegare il vostro laptop in tutta comodità ad uno schermo esterno. Supporta i 4K UHD (3840×2160) con un refresh rate massimo di 60Hz. L’ideale sia per aumentare la vostra produttività a lavoro che per godervi un film o qualsiasi altro contenuto multimediale su uno schermo più grande.

Ci spostiamo subito sulle tre porte USB, tutte con standard 3.2 Gen 1 e una velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps complessivi! La docking station consente anche di collegare al computer tastiere, mouse ed altri componenti esterni in perfetta comodità e senza input lag di alcun tipo.

Insomma, questa docking station della Lexar è un prodotto altamente solido che ci sentiamo di raccomandare a chiunque abbia bisogno di trasformare il suo laptop in una macchina ancora più versatile e multi-tasking. Lo ricordiamo: è compatibile con qualsiasi laptop, tablet e smartphone di ultima generazione, purché abbia un ingresso di tipo C.

Non bastasse, il design di questo prodotto è compatto e leggero. L’ideale per non creare ingombri inutili sulla vostra scrivania.

Normalmente questo Hub USB 7-in-1 della Lexar viene proposto a 42,99€, un prezzo di per sé intrigante considerata la qualità e le specifiche del prodotto. Tuttavia, oggi potete acquistarlo ad un prezzo ancora più aggressivo.

Non dimenticatevi di spuntare il coupon direttamente dalla pagina del prodotto prima di inserirlo nel carrello, in questo modo potrete acquistare la docking station con uno sconto del 40%. Avete tempo fino all’8 gennaio per approfittare dell’offerta, ma vi consigliamo di non attendere: la docking station potrebbe andare out of stock molto rapidamente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.