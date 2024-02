Dobble: il divertentissimo gioco da tavolo nella versione mini a soli 12€

Sei sempre alla ricerca di giochi da tavolo divertenti e particolari che siano adatti per tutti? Allora oggi puoi fare un colpaccio. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il bellissimo Dobble nella versione mini a soli 12,34 euro.

Anche se lo sconto non è da strapparsi i capelli è il prezzo migliore che puoi trovare, per cui perché pagarlo di più? Tra l’altro questa è la versione mini e quindi te lo puoi portare sempre dietro per un divertimento assicurato.

Dobble: regole semplici e risate a non finire

Questo è un gioco di abilità, memoria e intuito, dove la velocità nel prendere e valutare le opzioni farà la differenza. Ogni carta ha diversi simboli e dovrai trovare quello in comune con la tua. Ma non è finita qui. Infatti il gioco racchiude altri 5 mini giochi, tutti diversi e divertenti.

Si può giocare da 2 a 8 giocatori e quindi è perfetto quando si è in tanti. Non serve altro che uno spazio dove mettere le carte. In confezione trovi 55 carte, una scatola di latta e il regolamento per i 5 mini giochi. È tutto completamente in italiano per un divertimento senza precedenti.

Dunque non aspettare che sia tardi. Il tempo per questa offerta è limitato e a brevissimo scadrà. Per cui vai ora su Amazon e acquista il tuo Dobble nella versione mini a soli 12,34 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.