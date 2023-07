DJI Tello: il drone leggero e programmabile ad un prezzo scontato

Se stai cercando un drone piccolo ma potente, non cercare oltre il DJI Tello. Questo incredibile drone, attualmente in sconto del 13% su Amazon, è un concentrato di tecnologia con un design leggero ma resistente che ti permetterà di volare con sicurezza in ogni situazione. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 99,99 euro.

DJI Tello: impossibile trovare di meglio a questo prezzo

Uno dei punti di forza del DJI Tello è la sua leggerezza. Con un peso di soli 80 grammi, può stare comodamente nel palmo della tua mano. Non lasciarti ingannare dalle dimensioni ridotte, perché DJI ha lavorato sodo per integrare tecnologie di volo avanzate che garantiscono stabilità e sicurezza durante il volo.

Ma il DJI Tello non è solo un drone da volo normale. Puoi divertirti e stupire i tuoi amici con acrobazie volanti. Grazie alla modalità Rimbalzo, puoi eseguire otto diverse acrobazie facendo semplicemente scorrere il dito sullo schermo del tuo dispositivo. Il drone risponderà ai tuoi comandi e si solleverà e abbasserà tra le tue mani con agilità.

Se sei preoccupato per la durata della batteria, il DJI Tello ti sorprenderà ancora una volta. Con una batteria ad alta capacità, offre un tempo di volo incredibilmente lungo di 13 minuti. Questo lo rende uno dei mini-droni con il tempo di volo più lungo nella sua categoria. Potrai goderti sessioni di volo più lunghe senza dover preoccuparti di interruzioni frequenti per la ricarica.

Una caratteristica unica del DJI Tello è la sua programmabilità. Se hai interesse per la programmazione, potrai imparare le basi divertendoti. Utilizzando Scratch, un sistema di codifica sviluppato dal MIT, sarai in grado di programmare i tuoi schemi di volo con il Tello. Questo ti permetterà di personalizzare il drone e di creare voli autonomi con sequenze di movimenti uniche.

Nella confezione del DJI Tello troverai tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare il tuo viaggio nel mondo dei droni. Oltre al prodotto stesso, riceverai quattro eliche di ricambio, un set di protezioni per eliche per mantenere il drone al sicuro durante le sessioni di volo, una batteria per estendere il tempo di volo e un cavo micro USB per la ricarica.

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di acquistare il DJI Tello a un prezzo scontato del 13% su Amazon. Questo drone leggero, con le sue caratteristiche avanzate e la possibilità di programmazione, offre un’esperienza di volo unica che sicuramente non deluderà le tue aspettative. Approfitta subito di questa offerta e acquistalo al prezzo vantaggioso di soli 99,99 euro.

