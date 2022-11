DJI svela il Mavic 3 Classic, drone accessibile a tutti

Il noto brand di droni e accessori per il videomaking DJI ha appena svelato un nuovo gadget per il pubblico di professionisti e creators. Si chiama Mavic 3 Classic e presenta la camera Hasselblad, dispone di un sensore CMOS a 4/3 da 20 Megapixel, gode di un’autonomia di volo pari a 46 minuti con una singola carica, è compatibile con il DJI RC Pro e con gli altri telecomandi esistenti.

Ecco cosa ha dichiarato Ferdinand Wolf, Direttore Creativo del brand:

La serie Mavic 3 ha da sempre fissato uno standard alto per ciò che un drone può fare, dagli originali Mavic 3 e Mavic 3 Cine che hanno trasformato la fotografia aerea e la cinematografia, passando per le piattaforme Mavic 3 Enterprise e Mavic 3 Thermal per le operazioni professionali. DJI si sta spingendo oltre per offrire a più creators l’accesso ai tratti distintivi della serie Mavic 3, ovvero un’eccellenza fotografica e un’affidabilità operativa di prima classe. Con il lancio di Mavic 3 Classic, speriamo di vedere molti più creators sperimentare i nostri strumenti top di gamma e spingere la propria creatività oltre i propri limiti.

DJI Mavic 3 Classic: le caratteristiche

Permette di realizzare video in 5.1K a 50 fps, in 4K a 60 fps e a 1080p a 60 fps. I codec disponibili sono l’H264 e l’H265. Non di meno, presente lo slowmotion in 4K a 120 fps. Ha una lente da 24 mm con apertura variabile fino a f/11 e consente di elaborare immagini in RAW a 12 bit e video in D-Log a 10 bit. Come capirete dalle specifiche, è pensato per i professionisti dell’imaging. C’è la tecnologia di Hasselblad con la Natural Colour Solution per riprodurre colori naturali e vividi anche in post-produzione.

L’interfaccia per la navigazione è semplice e intuitiva. Poi, con l’autonomia di 46 minuti con una singola carica, gli utenti potranno girare per ore e con le impostazioni e gli algoritmi presenti a bordo saranno in grado di avere un controllo preciso delle immagini sin dalla fase di ripresa.

Citiamo poi il sistema ActiveTrack 5.0, la funzione MasterShots e non solo. Con le riprese QuickShots i creators potranno sbizzarrirsi a realizzare clip in timelapse, hyperlpase e in modalità Panorama. Con Cruise Control si può settare il drone ad una velocità standard.

Non dimentichiamo gli otto sensori visivi per il rilevamento degli ostacoli e il Return To Home, caratteristica di DJI che permette al velivolo di tornare sempre alla base. Non di meno, è sicuro grazie agli standard di conformità della FAA. Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il sito ufficiale di DJI.

DJI Mavic 3 Classic si può già preordinare e sarà in vendita in tre configurazioni:

Solo drone: non c’è neanche il radiocomando o il caricabatterie. Costa 1509€ ; è ideale per chi ha già un vecchio drone del costruttore e vuole solo fare l’upgrade;

; è ideale per chi ha già un vecchio drone del costruttore e vuole solo fare l’upgrade; Drone con caricabatterie e DJI RC-N1 al prezzo consigliato di 1.609 € . Lui lo trovate già in preorder su Amazon da questo link .

. Lui lo trovate su Amazon da . Drone con DJI RC e caricabatterie con radiocomando DJI RC. Viene venduto a 1.759€;

Infine, citiamo la Fly More Kit comprende due batterie smart, stazione di ricarica, caricatore per auto da 65W, eliche di riserva. Costa 609€.

