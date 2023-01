DJI RS 3 mini UFFICIALE: il più piccolo gimbal professionale

Il nuovo DJI RS 3 Mini è appena stato lanciato dall’azienda cinese nel mercato internazionale. Si presenta come “il più piccolo gimbal di livello professionale” mai rilasciato dal brand. È potentissimo ma è anche compattissimo.

Sappiamo che DJI, da un po’ di tempo a questa parte, rilascia moltissimi gadget e prodotti per il mondo foto/video. Facciamo un esempio; sul fronte droni abbiamo visto tantissimi modelli che arrivavano sul mercato uno dopo l’altro e il settore dei gimbal per fotocamere mirrorless non è da meno. Di recente abbiamo conosciuto l’RS 3 Pro e l’RS 3. Da tempo si vocifera di una variante mini e infatti, eccola annunciata nelle scorse ore.

DJI RS 3 mini: le caratteristiche complete

Partiamo dal design; qui abbiamo un unico blocco compatto e portatile; pensate che si può inserire il gimbal in una pratica pochette. Consente l’uso della fotocamera in verticale e pesa solo 795 grammi, praticamente la metà rispetto al fratellone RS 3 Pro. In modalità orizzontale invece, il peso sale a 850 grammi. Se vogliamo farla completa, con il treppiede aggiuntivo il peso sale di altri 128 grammi ma si ha una maggiore comodità durante l’uso del gadget.

RS 3 Mini può sopportare un massimo di 2 kg di peso; in poche parole, va benissimo anche per le fotocamere full frame e APS-C di nuova generazione. Un esempio? Si può “caricare” anche con una Sony A7S3 con 24-70 mm, f2.8 al seguito.

Per la prima volta, abbiamo un gimbal che supporta nativamente le riprese verticali; questo lo rende perfetto per i Videomaker che creano contenuti per i social.

Vi è un nuovo algoritmo di stabilizzazione di terza generazione, ma anche il controllo delle funzioni della fotocamere mediante Bluetooth 5.1. Si pò avviare la registrazione di una clip direttamente dal gimbal.

Infine, vediamo lo schermo a colori touch da 1,4 pollici con una nuova interfaccia utente ancora più intuitiva. Quasi tutte le funzioni si possono gestire anche dall’app. Lateralmente troviamo l’attacco per gli accessori NATO.

Infine, la batteria è da 2450 mAh che consente 10 ore di autonomia e supporta l’utilizzo durante la ricarica tramite USB Type-C. Per ricaricarsi impiega 2 ore. mezzo. Costa 389,00€ e lo trovate già disponibile su Amazon con consegna immediata in pochissime ore.

