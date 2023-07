DJI Ronin SC: gimbal incredibile e compatto, costa POCHISSIMO su Amazon

Oggi vogliamo parlarti di un gimbal eccezionale per i videomaker professionisti che vogliono un prodotto portatile da portare in giro; magari avete già un RS3 Pro ma desiderate qualcosa di più tascabile per tutti quei lavori “run e gun” che non necessitano di molta attrezzatura da portare con voi. Abbiamo la soluzione perfetta per questo: il DJI Ronin SC è in super sconto su Amazon al prezzo speciale di soli 397.59€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire, è un best buy unico.

DJI Ronin SC: le caratteristiche complete

Il DJI Ronin SC è un avanzato stabilizzatore progettato per soddisfare le esigenze dei fotografi e dei videomaker che utilizzano fotocamere mirrorless. Con la sua tecnologia di stabilizzazione di alta precisione e una serie di funzioni intelligenti, offre una piattaforma stabile e versatile per catturare immagini e video fluidi. È costruito con materiali resistenti e robusti e pesa solo 1,1 kg; è estremamente maneggevole per le riprese e presenta dei motori molto potenti. Questo vi consentirà di ottenere riprese fluide e stabili, anche in condizioni di movimento o con l’uso di obiettivi più pesanti.

Sappiate che sarà possibile regolare l’inclinazione, la panoramica e la rotazione con estrema precisione utilizzando il joystick e le manopole integrate. Inoltre, è compatibile con l’app DJI Ronin, che consente di controllare le impostazioni e le funzioni dello stabilizzatore tramite uno smartphone. Offre una varietà di modalità di ripresa per soddisfare le esigenze creative dei fotografi e dei videomaker. La modalità Pan Follow consente di effettuare movimenti fluidi di panoramica, mentre la modalità Lock consente di bloccare l’asse di inclinazione per inquadrature fisse. Inoltre, la modalità Sport consente di seguire soggetti in movimento ad alta velocità con precisione.

Il gimbal ha poi un’ottima durata della batteria; potrete effettuare riprese prolungate senza preoccuparvi di esaurire l’energia. Con una singola carica, questo device sarà in grado di funzionare fino a 11 ore. Con un prezzo di 397,59€ questo gimbal sarà un compagno eccezionale per i vostri lavori; è così piccolo che potrete anche infilarlo in una piccola borsetta o all’interno del vostro zaino tech.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.