DJI presenta un nuovo drone LOW-COST: è il Mini 2 SE

DJI ha appena presentato il nuovo drone low-cost entry level. Si chiama mini 2 SE ed è appena arrivato sul mercato, anche se approderà sugli scaffali internazionali a metà marzo. Costa 369 dollari.

Questa è una nuova versione del precedente modello e presenta alcune caratteristiche aggiornate. Sembra che sia arrivato per presentarsi come la soluzione più economica della gamma, andando a rimarcare però le differenze con l’ammiraglia light, il Mini 3 e il fratello Mini 3 Pro.

DJI Mini 2 SE: le caratteristiche tecniche

Partiamo dal prezzo del drone: DJI Mini 2 SE costa 369 dollari e sarà acquistabile dal prossimo mese, precisamente dal 22 marzo. Si potrà acquistare in versione standard o in bundle con un pacchetto molto intrigante, il Fly More Combo. All’interno dello stesso troviamo delle batterie aggiuntive, delle eliche di ricambio e una pratica custodia per l’alloggiamento dello stesso. Questa versione costerà 519 dollari.

All’interno del drone troviamo il nuovo sistema di trasmissione OcuSync 2.0; questo permette al velivolo di avere un tempo di volo doppio rispetto al primo Mini SE. È stato migliorato anche il sistema “Enhanced WiFi”; ora questo Mini 2 SE si può spingere fino a 4 km di distanza, mantenendo una connessione stabile su tutto il percorso.

Come non citare il nuovo sensore presente a bordo: qui vi è un CMOS da 1/2,3 pollici che registra video in 2,7K e consente di scattare immagini da 12 Megapixel. La trasmissione video HD è fino a 10 km e la resistenza al vento arriva fino al livello 5.

Dulcis in fundo, parliamo ora della sua autonomia. L’azienda dichiara che il Mini 2 SE può volare per 31 minuti (circa) con una singola carica. Siamo in linea con i tempi avuti con il modello della generazione precedente. Visto che pesa solo 249 grammi è perfetto per coloro che sono alle prime armi, non necessita di patentino e non serve registrarlo presso la Federal Aviation Administration.

Il nostro consiglio? DJI Mini 3 Fly More Combo all’incredibile prezzo di 945,15€; questo è il drone compatto più potente che vi sia, secondo solo al fratellone “Mini 3 Pro”. È completo di tutto, con tanti accessori esclusivi. Costa tanto, ma se ci dovete lavorare, sappiate che è un Beste Buy assoluto.

