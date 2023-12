DJI Pocket 2 in offerta ad un ottimo prezzo: foto e video stabili e in 4K

Il DJI Pocket 2 è un compagno ideale per chi cerca una fotocamera portatile che offra prestazioni avanzate. La sua progettazione compatta e leggera lo rende estremamente pratico, adatto a essere trasportato in tasca o in borsa, pronto a catturare momenti irripetibili ovunque tu vada. Oggi è il protagonista di un’interessante offerta di Amazon, che ti consente di acquistarlo ad un prezzo davvero competitivo.

Il cuore di questa fotocamera è la stabilizzazione motorizzata a tre assi, che garantisce la registrazione di video fluidi anche durante i movimenti più bruschi. Questo non solo è vantaggioso per i video, ma permette anche scatti creativi, come durante le lunghe esposizioni manuali.

Una caratteristica interessante è l’ActiveTrack 3.0, che assicura che tu e i tuoi amici rimaniate sempre al centro dell’inquadratura, indipendentemente da come vi muovete. Questa funzione rende la fotocamera adatta per catturare momenti spontanei o situazioni dinamiche.

Per coloro che non si sentono a loro agio con il video editing, l’AI Editor del DJI Pocket 2 è una vera manna. Questo strumento automatico può combinare clip, aggiungere transizioni e musica per creare contenuti pronti da condividere, anche senza competenze di montaggio video.

La qualità delle immagini è un punto forte, grazie al sensore da 1/1,7 pollici. La fotocamera può catturare foto ad altissima risoluzione da 64 MP e registrare video in 4K a 60 fps. La messa a fuoco automatica ibrida 2.0 migliora ulteriormente la qualità delle riprese.

La tecnologia DJI Matrix Stereo offre un’esperienza audio realistica, contribuendo a catturare l’intera atmosfera della scena. Questo dettaglio sonoro può fare la differenza quando si rivive i momenti registrati.

Il prezzo scontato del 21%, a 299,00€ rispetto al prezzo originale di 379,00€, rende questa fotocamera ancora più attraente per chi cerca un equilibrio tra prestazioni avanzate e portabilità.

