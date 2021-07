DJI Innovation ha lanciato ufficialmente a livello globale la Pocket 2 Exclusive Combo Limited. La nuova iterazione della piccola camera tuttofare è dotata di un nuovo, fantastico colore denominato “Sunset White”.

DJI Pocket 2 Exclusive Combo Limited: cosa cambia?

Se ricordate, la Pocket 2 è stata presentata per la prima volta nel novembre dello scorso anno come “il più piccolo gimbal per fotocamera portatile di DJI”. Era disponibile nel colore Classic Black, ma questa iterazione è identica al modello precedente, ma gode di una nuova verniciatura Sunset White ed è fornita in bundle con un paio di nuovi accessori. Ha un prezzo di 2.999 yuan in Cina, mentre nel resto del mondo sarà venduta per 439 dollari.

DJI Pocket 2 è una fotocamera sportiva con un gimbal integrato sotto la scocca. È l'erede della Osmo Pocket ed è dotata di una funzione di avvio rapido che richiede solo pochi secondi per accendersi e funzionare. Anche le prestazioni della fotocamera sono notevolmente migliorate e il campo visivo è più ampio. Ora è possibile catturare paesaggi e ritratti di migliore qualità.

È dotato di un sensore Sony IMX686, lo stesso che si trova sui telefoni di punta. La camera ha un'ottica da 64 MP con dimensioni pixel di 1/1,7 pollici e supporta la registrazione dei video in 4K/60 fps. Dispone inoltre di un microfono a quattro array e dispone della tecnologia stereo array di DJI che offre un'esperienza di ascolto coinvolgente. Il prodotto supporta anche l'editing facilitato con un clic, lo smart follow 3.0 e altre funzionalità.

La DJI Pocket 2 Sunset White viene fornita in bundle con diversi accessori come maniglie e cordini versatili che formano un set di partenza leggero, elegante e pratico. La combo include anche una custodia protettiva, un mini joystick, un cavo di ricarica (testa singola), una cinghia da polso e un connettore per telefono cellulare (USB-C) e uno per iPhone (Lightning).

Elettronica