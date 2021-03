In occasione delle Offerte di Primavera troviamo la DJI Osmo Pocket in offerta su Amazon a 199€, lo sconto del 45% corrisponde ad un risparmio di oltre 160 euro.

Si tratta del prezzo più basso di sempre per la particolare action cam di DJI, il gimbal integrato stabilizza le immagini su 3 assi e da alla DJI Osmo Pocket una maggior propensione verso le riprese video. Non manca la possibilità di scattare fotografie ma si tratta di un dispositivo pensato per registrare video in movimento. A portata di pollice abbiamo uno schermo LCD e una serie di pulsanti per gestire le impostazioni di ripresa e controllare i movimenti dell’ottica.

La registrazione video raggiunge la risoluzione 4K fino a 60 fps e le foto vengono scattate da un sensore da 12MP. Non è necessario il collegamento con lo smartphone, ma è comunque possibile connetterla ad un dispositivo Android o iOS, grazie all’app DJI si sfrutta l’ampio display dello smartphone per un maggior controllo sulle riprese.

Oggi la DJI Osmo Pocket è al mimino storico in offerta su Amazon a 199€, ottimo sconto per una videocamera ideale da portare in tasca durante viaggi ed escursioni.

