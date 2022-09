DJI Osmo Mobile 6: UFFICIALE il nuovo gimbal per smartphone

DJI ha appena svelato un nuovo gimbal per smartphone; si chiama Osmo Mobile 6 ed è arrivato in tutto il globo. Presenta cinque grandi funzionalità di punta e dispone di tante ottimizzazioni rispetto al predecessore.

Questo è un gimbal di nuova concezione, pensato per l’utilizzo con uno smartphone moderno e che ha una nuova funzione anti-shake, un design migliorato con sgancio rapido. Non di meno, gode della presenza della stabilizzazione a tre assi proprietaria.

DJI Osmo Mobile 6: le caratteristiche

In primo luogo, l’accessorio in questione presenta tantissime modalità di shooting smart ed arriva in un nuovo colore (grigio scuro). Il gimbal rimane acceso quando viene aperto e l’app Mimo si avvieràè in automatico non appena questo sarà connesso al device. Troviamo dicerse impostazioni per l’uso ed è possibile attivare le modalità PTZ in un battibaleno: follow, tilt lock, FPV e rotazione. Con il follow-up di nuova gnerazione si potranno fare inseguimenti a lunga distanza.

Fra le altre cose, possiede un piccolo display sulla parte laterale del manico che aiuta nella messa a fuoco manuale del telefono connesso. Si può cambiare fuoco in un tap e si può perfino modificare la lunghezza focale.

Osmo Mobile 6 pesa 309 grammi e la clip magnetica per attaccare il device mobile solo 31 grammi.

Sotto la scocca è presente una batteria che garantisce un’autonomia fino a 6 ore e 24 minuti. La capacità dell’accumulatore è di 1000 mAh. Pensate che l’azienda ha anche lanciato un piano per la sostituzione gratuita del device in caso di rottura.

Da noi costa 169,00€ e lo si può già acquistare su Amazon da questo link. Vi conviene approfittarne anche perché è un ottimo prezzo per un dispositivo che, per i content creator, è semplicemente un Best Buy. Fate in fretta e non perdete questa occasione. Fateci sapere come vi troverete.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.