La DJI Osmo Action è una delle migliori action cam sul mercato, oggi si trova in offerta su Amazon a 252,65€, con sconto del 19% e un risparmio di circa 60 euro rispetto al prezzo solito.

Osmo Action ha un design compatto, monta un display touch da 2.25 pollici e un secondo schermo frontale per controllare l'inquadratura durante le riprese selfie. Lungo il profilo destro, sinistro e superiore troviamo una serie di tasti rapidi per avviare o fermare la registrazione, oltre al pulsante di accensione.

La registrazione video della DJI Osmo Action raggiunge il 4K fino a 60 fps, con supporto alla tecnologia HDR e sistema di stabiulizzazione RockSteady, in grado di stabilizzare i movimenti e restituire un'immagine fluida. Non manca la funzione slow motion e l'impermeabilità, per sfruttare le potenzialità della videocamera anche sott'acqua. Così come per le GoPro, anche DJI propone una lunga serie di accessori e supporti per aggancaire la cam su caschi, zaini, auto e molto altro.

Oggi è possibile trovare la DJI Osmo Action in offerta su Amazon a 252,65€, un prezzo interessante per un modello di fascia alta dalle ottime caratteristiche tecniche. La spedizione Prime garantisce la consegna del prodotto senza costi aggiuntivi entro 1-2 giorni lavorativi.

