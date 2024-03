DJI Osmo Action 4: SUPER sconto di 100 euro su Amazon

Se sei un appassionato di avventure all’aria aperta o un videomaker in erba desideroso di catturare momenti indimenticabili con una qualità cristallina, allora l’Action Cam DJI Osmo Action 4 è proprio ciò di cui hai bisogno. E ora, grazie a un incredibile sconto del 23% su Amazon, è il momento perfetto per acquistarla e liberare il tuo spirito creativo. Approfitta subito di questo affare e acquistala al prezzo speciale di soli 329,00 euro, anziché 429,00 euro.

DJI Osmo Action 4: le scorte a disposizione si stanno esaurendo velocemente

Dotata di un sensore da 1/1.3” e capacità straordinarie anche di notte, questa action cam ti permette di catturare ogni istante con una qualità sorprendente. Che tu stia esplorando canyon rocciosi o sciando lungo pendii innevati, la DJI Osmo Action 4 garantisce immagini nitide e dettagliate grazie alla sua efficace soppressione del rumore in ambienti scarsamente illuminati.

Le prestazioni cromatiche a 10 bit e la tecnologia D-Log M rendono il post-editing un gioco da ragazzi, consentendoti di preservare la nitidezza e i dettagli delle tue riprese anche durante la modifica dei filmati 4K. Inoltre, la resistenza al congelamento fino a -20°C e l’autonomia estesa fino a 150 minuti, anche a basse temperature, ti permettono di catturare ogni momento senza preoccupazioni.

Grazie alla registrazione in 4K/120fps e al FOV di 155º, potrai registrare emozionanti filmati sportivi ad alta risoluzione e sperimentare la prospettiva in prima persona. E con la funzione di sgancio rapido magnetico e i video verticali nativi, la modifica e la condivisione dei tuoi contenuti diventeranno ancora più semplici e veloci.

Ma le sorprese non finiscono qui. La DJI Osmo Action 4 è dotata di HorizonSteady 360º, una potente funzione di stabilizzazione che mantiene le immagini stabili anche durante le rotazioni di 360º, garantendo riprese fluide in ogni situazione.

Questa combo include l’Action Cam DJI Osmo Action 4, una batteria, un supporto per adattatore a sgancio rapido e altro ancora, rendendola la scelta perfetta per gli utenti alle prime armi che desiderano realizzare filmati in 4K.

Non perdere l’opportunità di liberare il tuo potenziale creativo con la DJI Osmo Action 4. Approfitta subito del super sconto del 23% su Amazon e acquistala al prezzo ridicolo di soli 329,00 euro, prima che sia troppo tardi.