DJI Osmo Action 4 sfida GoPro Hero 11: quale comprare?

Conosciamo tutti la meravigliosa GoPro Hero 11; è un prodotto fantastico, di nuova generazione, pensato per chi deve fare riprese sportive adrenaliniche, ma non solo. È studiata per i professionisti ma anche moltissimi amatori la comprano per filmare i propri ricordi con una qualità pazzesca. Oggi DJI lancia il guanto di sfida alla compagnia leader del settore. Perché comprare il nuovo gadget quindi? Scopriamolo insieme.

DJI Osmo Action 4: ecco perché comprarla

Proprio nella giornata di ieri DJI ha annunciato la nuova Osmo Action 4, una nuova action camera perfetta per gli sportivi, per gli amanti dell’avventura e per chi desidera fare clip in POV con una qualità assurda. Analizziamo le sue caratteristiche: troviamo un grande sensore di immagine da ben 1/1,3″; si tratta di un bell’upgrade rispetto al passato, ma non finisce qui. L’apertura è di f/2,8, ha un campo visivo di 155 gradi e gira video in 4K, anche a 120 fps, perfetti per creare slow-motion fluidissimi.

Sono tante le modalità con cui fare riprese in movimento: pensiamo alla HorizonSteady a 360 gradi per le clip o le foto in verticale, alla classica modalità orizzontale, ma non solo. Ci sono i filmati FPV, si può fare live streaming con il Wi-Fi incorporato e molto altro ancora. L’azienda afferma poi che il sensore di temperatura del colore assicura colori e tonalità realistiche in ogni contesto, anche sott’acqua.

L’autonomia sembra essere magnifica: ben 2,5 ore di ripresa ininterrotta e con la ricarica rapida si può ottenere l’80% di carica in soli 18 minuti. Non di meno, la camera è tropicalizzata e resiste alle temperature gelide e filma anche sott’acqua fino a 18 metri. Citiamo lo schermo touchscreen, il pulsante Quick Switch, i microfoni sono integrati e si può gestire con il controllo vocale. Dulcis in fundo, è compatibile con tantissimi accessori: supporti per caschi, pettorine, custodie impermeabili per le immersioni e così via. Costa 429,00€ e la trovate già su Amazon, spese di spedizione incluse. La GoPro Hero 11 invece, la conosciamo tutti:

Quale sarà la vostra scelta?

