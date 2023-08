DJI Osmo Action 4: la POTENTE novità è già su Amazon

DJI Osmo Action 4 è la nuova action cam che sta rivoluzionando il mercato. Questa incredibile fotocamera, appena resa disponibile su Amazon, offre una serie di funzionalità avanzate che la rendono unica nel suo genere. Per essere fra i primissimi ad averne una, basta completare l’ordine al volo. La prendi a 429€ e la ricevi con spedizioni super rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime.

Questa eccellente fotocamera è dotata di un sensore da 1/1.3” che garantisce una qualità delle immagini superiore, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Inoltre, grazie alle prestazioni cromatiche a 10 bit e al D-Log M, il post-editing risulta fluido e senza perdita di nitidezza e dettagli.

La DJI Osmo Action 4 è progettata per resistere a temperature fino a -20°C, rendendola ideale per l’utilizzo in ambienti estremi. Inoltre, la sua batteria da 1770 mAh garantisce un’autonomia di registrazione fino a 150 minuti, anche a basse temperature.

Ancora, offre riprese sportive ad alta risoluzione in 4K con un ampio FOV di 155º, permettendo di catturare ogni momento con la massima nitidezza e dettaglio.

Questa camera è anche dotata di un sistema di sgancio rapido magnetico che semplifica la modifica della posizione della fotocamera e la prospettiva di registrazione. Inoltre, supporta la registrazione di video verticali nativi, ideali per la condivisione sui social media. Non manca la funzione HorizonSteady 360º, una potente funzione di stabilizzazione che mantiene le immagini stabili anche se la fotocamera viene ruotata di 360º.

Insomma, DJI Osmo Action 4 è un prodotto rivoluzionario che offre una serie di funzionalità avanzate, rendendola la scelta ideale per gli appassionati di sport e videografia. Non perdere l’occasione di acquistare questa incredibile action cam su Amazon: completa al volo il tuo ordine per accaparrartela. La ricevi con spedizioni super rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitata.

