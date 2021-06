La DJI Osmo Action è disponibile in offerta su Amazon a 242,99€, lo sconto è del 22% e corrisponde ad un risparmio effettivo di quasi 70 euro rispetto al prezzo solito.

Si tratta di una delle alternative più interessanti della classica GoPro, monta un display touch da 2.25 pollici e un secondo schermo frontale per controllare l'inquadratura durante le riprese selfie. Lungo il profilo destro, sinistro e superiore troviamo una serie di tasti rapidi per avviare o fermare la registrazione.

Il sistema di stabilizzazione delle immagini RockSteady consente alla Osmo Action di registrare filmati 4K a 60fps super stabilizzati e fluidi. Non manca la funzione slow motion e l'impermeabilità, per sfruttare le potenzialità della videocamera anche sott'acqua. Così come per le GoPro, anche DJI propone una lunga serie di accessori e supporti per aggancaire la cam su caschi, zaini e molto altro.

Oggi la DJI Osmo Action si trova in offerta su Amazon a 242,90€, uno sconto interessante per una tra le migliori action cam sul mercato, con doppio display e un ottimo sistema di stabilizzazione delle immagini. Non manca la spedizione espressa Prime, con consegna del prodotto entro 1-2 giorni lavorativi.

