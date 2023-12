DJI Mini 3 (RC) in super offerta a 499,90€ per i Natalissimi Unieuro

Il DJI Mini 3 (RC) irrompe a sorpresa nella nuova promozione Natalissimi Unieuro. Grazie al 21% di sconto sul prezzo più basso recente, è possibile acquistarlo a 499,90€ invece di 634,00€. Ecco il link all’offerta.

DJI Mini 3 è uno dei migliori droni oggi disponibili sul mercato. Il peso minore di 250 grammi, la durata della batteria estesa, la semplicità d’uso e i video in 4K HDR sono le sue caratteristiche di punta, tanto da decretarne il grande successo ottenuto in termini di vendite.

DJI Mini 3 (RC) in sconto del 21% sul sito Unieuro

Uno dei principali punti di forza del Mini 3 (RC) di DJI è il suo peso inferiore ai 249 grammi, per una portabilità estrema e una semplicità d’uso senza pari. A questo poi si aggiunge l’opportunità di usarlo nella maggior parte delle regioni senza dover passare la trafila della registrazione.

Un altro elemento che consente al drone mini di DJI di eccellere è il sensore da 1/1.3 pollici e la doppia ISO nativa, con la possibilità di registrare video in 4K HDR con colori iper realistici sia di giorno che di notte. Ma non è tutto, perché il design dello stabilizzatore permette da una parte riprese verticali e dall’altra un’inclinazione ad ampio angolo.

Infine, sottolineiamo l’autonomia di volo di 38 minuti. Si tratta di un dato importante, che consente a tutti gli utenti di godersi il proprio drone senza l’ansia da batteria scarica.

Il drone DJI Mini 3 (RC) è in offerta a soli 499,90€ sul sito unieuro.it, con un risparmio di 135€ rispetto al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. In più puoi acquistarlo in 3 rate a interessi zero da 166,63€ grazie a Klarna e PayPal, con le spese di spedizione gratuite.

