DJI Mini 3 promette un'autonomia da RECORD: sarà LUI quello da comprare?

Il futuro drone consumer DJI Mini 3 avrà un’autonomia record; secondo quanto si apprende, sarà in grado di volare molto più dei suoi predecessori.

Come tutti sappiamo, DJI è un’azienda leader nel settore dei prodotti consumer per Videomaker e non solo. È famosa anche per i suoi velivoli dotati di telecamere (sì, i droni). Adesso sta per lanciare l’iterazione “non Pro” del suo gadget più economico, il Mini, dotato anche di un peso super contenuto (meno di 250 grammi) così da bypassare tutte le normative ed essere usato da amatori e non solo. Addirittura, si dice che l’articolo in questione sia già in vendita in alcuni Best Buy americani, anche se la compagnia non l’ha ancora presentato in maniera ufficiale.

DJI Mini 3: il debutto è dietro l’angolo

Certo, l’immagine condivisa dall’utente @ShaneScordamag1 potrebbe anche essere state modificata ad hoc su Photoshop, pertanto vi invitiamo a prenderla con “un pizzico di sale”. Il bundle, stando a quanto si legge, dovrebbe costare 859,99 nella versione “Fly More”, con un telecomando DJI RC, hub di ricarica, viti e eliche extra e borsa a tracolla inclusa. Rispetto all’iterazione Pro, sono circa 200 dollari in meno.

Il drone viene fornito con tre batterie (almeno nella confezione che vediamo nel post di Twitter) che sono in grado di garantire 34 minuti di autonomia, un tempo superiore a quello avuto con il Mini 2. Inoltre, non ci dovrebbero essere i sensori di rilevamento ostacoli posti sulla parte frontale e potrebbe supportare un raggio di soli 10 km. Fra le altre cose, ci aspettiamo però un sensore da 1/1,3 pollici in grado di girare video in 4K HDR o in modalità verticale (molto utile per i social), una batteria intelligente con un’autonomia da 34 o 38 minuti, e l’Ocusync 2 con portata di 10 km. Speriamo di vederlo presto; potrebbe essere un ottimo regalo di Natale se arrivasse in tempo.

Nelle notizie correlate, se desiderate il DJI Mini 3 Pro, lo trovate a soli 826,65€ con spese di spedizione gratuite incluse nel costo del dispositivo.

