DJI Mini 3 Pro in offerta: risparmia sul re dei droni leggeri

Se sei alla ricerca di un drone leggero e avanzato, non cercare oltre. Il DJI Mini 3 Pro con pacchetto Care Refresh per 1 anno è l’opzione perfetta per te. Attualmente in offerta su Amazon, puoi acquistare questo drone a soli 974,00€, risparmiando il 11% rispetto al prezzo originale di 1.094,00€.

Il DJI Mini 3 Pro è un drone leggero e pieghevole progettato per catturare momenti indimenticabili. Con una fotocamera in grado di registrare video in 4K a 60fps e scattare foto da 48MP, questo drone ti permette di catturare dettagli unici e immagini di alta qualità. La fotocamera supporta doppia ISO nativa e apertura f/1.7, garantendo risultati sorprendenti anche in condizioni di luce sfavorevole.

Grazie alla funzione Riprese verticali, puoi creare scatti ideali per i social media, e lo stabilizzatore ruota di 90° senza compromettere la qualità dell’immagine. Con un’autonomia di volo estesa fino a 34 minuti, puoi catturare momenti epici durante il volo e esplorare l’ambiente circostante senza fretta.

Il DJI Mini 3 Pro offre una sicurezza di alto livello grazie al rilevamento ostacoli tridirezionale e a APAS 4.0, che ti consentono di volare con spensieratezza. Inoltre, il drone è dotato di una serie di funzioni intelligenti, tra cui FocusTrack, MasterShots, Timelapse e molto altro ancora, per creare e condividere contenuti straordinari in un istante.

Non bastasse, con l’acquisto ricevi in omaggio anche il pacchetto servizi DJI CareRefresh per 1 anno: offre una protezione aggiuntiva, coprendo i danni accidentali. In caso di incidente, potrai sostituire il tuo prodotto pagando una piccola quota.

Il DJI Mini 3 Pro con pacchetto Care Refresh è l’acquisto perfetto per gli appassionati di droni. Con l’attuale sconto del 11% su Amazon, puoi acquistare questo drone ad un prezzo speciale di 974,00€ invece di 1.094,00€. Non perdere l’opportunità di catturare momenti indimenticabili e volare con spensieratezza.

