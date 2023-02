DJI Mini 3 Pro: il drone senza patentino è finalmente in sconto su Amazon

Il DJI Mini 3 Pro è un drone leggero e compatto che offre prestazioni sorprendenti per le sue dimensioni. Con un peso di soli 249 grammi, è facile da trasportare ovunque tu voglia, ma soprattutto lo puoi pilotare senza patentino. In questo momento, il DJI Mini 3 Pro è in offerta su Amazon a 759,99 euro, grazie ad uno sconto che è raro da trovare per questo prodotto. Questa occasione non è perfetta solo per fotografi e filmmaker, ma anche per tutti gli amatori delle immagini aeree. Infatti grazie a questo drone, potrai essere in grado di registrare video mozzafiato anche se sei alle prime armi.

DJI Mini 3 Pro: il drone per tutti finalmente è in offerta

Con la sua lunga durata della batteria di circa 30 minuti, con il DJI Mini 3 Pro avrai molto tempo per esplorare e catturare le tue immagini aeree preferite. Questo drone pazzesco è dotato di una fotocamera da 12 megapixel in grado di registrare video, con una risoluzione massima di 4K a 60 fotogrammi al secondo. Il drone è in grado di effettuare voli stabili e controllati grazie al suo sistema di stabilizzazione di alta qualità, nonostante il peso ridicolo di soli 249 g, batteria inclusa. Questo significa che il DJI Mini 3 Pro lo può pilotare chiunque voglia, anche senza possedere un patentino.

Il DJI Mini 3 Pro è anche molto facile da usare. Con l’app DJI Fly, puoi controllare il tuo drone da remoto e visualizzare in tempo reale la ripresa della fotocamera. Inoltre, dall’app puoi modificare molte opzioni avanzate per la regolazione della fotocamera, tra cui l’esposizione e la messa a fuoco.

Non serve che tu sia un dronista professionista, grazie al DJI Mini 3 Pro hai a disposizione molte modalità automatiche che ti consentiranno di registrare video sensazionali, da fare invidia anche ai professionisti. In conclusione, se sei alla ricerca di un drone potente e affidabile che offra un’esperienza di volo semplice e piacevole, il DJI Mini 3 Pro è l’unica scelta seria sul mercato. Con il suo sconto su Amazon, lo puoi acquistare a soli 759,99 euro e grazie al servizio di finanziamento Cofidis, lo puoi pagare in comode rate a tasso zero. Corri subito su Amazon, prima che questa promozione finisca.

