DJI Mini 3: l'OCCASIONE che stavi cercando (-22%)

Il DJI Mini 3 è disponibile su Amazon con uno sconto del 22%, al prezzo di 499,99 euro.

DJI Mini 3: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Una delle caratteristiche più sorprendenti del DJI Mini 3 è la sua leggerezza, pesando meno di 249 grammi. Questo lo esenta dalla maggior parte dei test e delle restrizioni normative nei Paesi, consentendoti di volare senza dover affrontare processi noiosi o attese infinite. La libertà di esplorare il cielo è finalmente a portata di mano.

La durata della batteria estesa è un altro punto forte di questo drone. Con un’autonomia impressionante di fino a 38 minuti, il DJI Mini 3 ti accompagna durante tutto il viaggio, consentendoti di catturare immagini spettacolari senza preoccuparti della batteria che si esaurisce rapidamente.

Le capacità fotografiche del DJI Mini 3 sono di altissimo livello. Grazie alla registrazione in 4K HDR, puoi acquisire immagini aeree cristalline, catturando dettagli nelle luci e nelle ombre, sia di giorno che di notte. La funzione di Riprese Verticali ti consente di catturare soggetti alti come grattacieli e cascate, ottimizzando l’orientamento delle immagini per la condivisione su piattaforme come Instagram e TikTok.

Per chi ama la creatività, il DJI Mini 3 offre modalità di volo dinamiche attraverso QuickShots e la possibilità di catturare viste panoramiche mozzafiato. E con la resistenza al vento fino a 38 km/h (livello 5), puoi volare tranquillamente anche in condizioni meteo avverse, ottenendo scatti perfetti senza preoccuparti del vento.

L’acquisto del DJI Mini 3 include il nuovo DJI RC, dotato dell’app DJI Fly preinstallata e di un display HD integrato da 5,5 pollici per una visione ultra nitida. Ricorda sempre di controllare e rispettare rigorosamente le leggi e le regolamentazioni locali per garantire la tua sicurezza durante il volo.

Il DJI Mini 3 è disponibile al prezzo di 499,99 euro.

