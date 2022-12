DJI Mini 3: debutto imminente per il nuovo drone entry level

In queste ore sono emerse delle immagini relative al nuovo drone consumer entry level di casa DJI; si chiamerà DJI Mini 3 e sarà un prodotto davvero unico ed eccezionale. Da tempo abbiamo letto rumors su questo prodotto e ora vediamo che presto ci sarà una versione più economica dell’ottimo – quanto eccellente – Mini 3 Pro.

DJI Mini 3: cosa sappiamo ad oggi?

Intanto vi ricordiamo che il Mini 3 Pro si trova a 826,65€ su Amazon con il classico radiocomando. Da diverso tempo sappiamo che il costruttore cinese sta per rilanciare una nuova versione economica del drone professionale più piccolo al mondo. Come detto, sarà una versione “lite” del Mini 3 Pro e il suo debutto sembra essere alle porte. Dalle foto viste sull’account Twitter di DealsDrone possiamo già farci un’idea di come sarà la sua estetica.

DJI Mini 3 coming soon pic.twitter.com/M5Q3OBrAmF — 航拍世家 打手 (@DealsDrone) December 1, 2022

Da una serie di tweet scopriamo come sarà fatto. le foto sono state condivise dal sito di DealsDrone, un noto portale affidabile per quanto concerne i rumors sui prodotti di DJI. Dal post su Twitter si scopre che il Mini 3 sta arrivando. L’entusiasmo dei fan è alle stelle e infatti tutti sperano che sia eccellente come il fratellone “Mini 3 Pro” ma con un prezzo più contenuto (è un po’ troppo alto, il Pro, in effetti). Ha ricevuto anche la certificazione FCC quindi il lancio è alle porte.

Attenzione però: le immagini potrebbero anche esser state ritoccate al computer; magari vi invitiamo a non prendere tutto per veritiero, ma magari vi consigliamo di prendere il tutto con “un pizzico di sale”. Dal Mavic 3 Classic abbiamo visto che l’azienda riesce ad inserire funzioni di prim’ordine all’interno di un gadget più economico.

Il Mini 3 Pro costa un po’ (su Amazon costa 826,65€) e non sappiamo quanto costerà questa variante economica. Vi terremo aggiornati sui futuri sviluppi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.