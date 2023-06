DJI Mini 3 con DJI RC, offerta imperdibile: risparmi oltre 200€

Il DJI Mini 3, venduto assieme al controller DJI RC, è disponibile su Amazon con uno sconto del 28%, al prezzo di 549,99€ invece di 759,00€. Questo drone è leggero e compatto, pesando meno di 249 g, il che lo rende perfetto per accompagnarti nelle tue avventure, come escursioni, viaggi on the road e giornate in spiaggia.

Grazie alla batteria a lunga durata, Mini 3 può volare fino a 38 minuti senza doverti preoccupare della batteria, consentendoti di portarlo ovunque durante il tuo viaggio o effettuare voli lunghi. Le riprese aeree cristalline in 4K HDR ti permettono di catturare immagini straordinarie, cogliendo i dettagli nelle luci e nelle ombre sia di giorno che di notte. Con la funzione Riprese verticali, puoi facilmente riprendere soggetti alti come grattacieli e cascate, e le immagini avranno l’orientamento perfetto per essere condivise su Instagram o TikTok.

La modalità QuickShots ti consente di scegliere modelli di volo dinamici per catturare scatti epici e la funzione Panorama ti permette di ottenere viste mozzafiato. Mini 3 è resistente ai venti fino a 38 km/h (livello 5) e rimane stabile durante il volo, garantendo scatti perfetti anche in condizioni ventose. Il drone include il nuovo DJI RC, dotato dell’app DJI Fly preinstallata e di un display HD da 5,5″ integrato, che offre una visione ultra nitida per un controllo facile e preciso. Non farti scappare questa offerta è acquista il DJI Mini 3 con DJI RC risparmiando oltre 200€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.