DJI Mini 2 SE in offerta: su Amazon il prezzo crolla del 22%

Il DJI Mini 2 SE, un mini drone leggero e pieghevole con fotocamera, è ora disponibile su Amazon a un prezzo scontato di 279,99€, contrariamente al prezzo consigliato di 359,00€, offrendo un risparmio del 22%.

Il drone vanta una registrazione video fino a 2.7K, modalità intelligenti, una distanza di trasmissione video fino a 10 km e una durata massima di volo di 31 minuti. Con funzionalità semplificate, inclusa la Return to Home in caso di batteria scarica, e resistenza ai venti fino a 38 km/h, il DJI Mini 2 SE offre un’esperienza di volo affidabile e intuitiva. Ricorda sempre di verificare e rispettare le leggi locali e le regolamentazioni per garantire la sicurezza durante il volo.

La distanza di trasmissione video fino a 10 km offre una maggiore libertà di esplorazione e ripresa, consentendo di catturare immagini straordinarie da lunghe distanze. Le modalità intelligenti come QuickShots rendono facile ottenere riprese aeree di livello professionale con pochi tocchi. Con un’autonomia di volo massima di 31 minuti, il DJI Mini 2 SE offre maggiori opportunità di esplorazione e ripresa, garantendo voli più lunghi e sicuri.

Grazie alla resistenza al vento fino a 38 km/h, questo drone offre una stabilità incredibile anche in condizioni meteorologiche avverse, consentendo di volare e riprendere in modo affidabile. Con due versioni disponibili, entrambe conformi alle categorie di volo A1 e A3, il DJI Mini 2 SE offre flessibilità e facilità d’uso per soddisfare le esigenze di ogni operatore.

