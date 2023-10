DJI Mini 2 Fly More Combo con Care Refresh: prezzo STRACCIATO su Amazon

Se stai cercando un drone che ti offra la libertà di esplorare il mondo dall’alto e catturare incredibili video 4K, DJI Mini 2 Fly More Combo è esattamente ciò di cui hai bisogno. Con il pacchetto completo di accessori e la protezione inclusa di Care Refresh, questo drone è progettato per offrirti un’esperienza di volo senza preoccupazioni. Completando adesso il tuo ordine su Amazon, il pacchetto completo lo prendi a 499€ invece di 629€ con spedizioni veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitatissima.

Una delle caratteristiche più impressionanti è la sua capacità di registrare video in 4K Ultra HD. Questo significa che potrai catturare dettagli straordinariamente nitidi e vividi durante i tuoi voli. Che tu stia filmando paesaggi mozzafiato, eventi speciali o semplicemente creando video per il divertimento, il Mini 2 ti garantirà risultati di alta qualità.

La portabilità è un altro punto di forza di questo drone. Con un peso inferiore a 250 grammi, il DJI Mini 2 è estremamente leggero e compatto. Puoi facilmente riporlo nello zaino o nella borsa e portarlo ovunque desideri. Questa caratteristica lo rende perfetto per i viaggi, le escursioni all’aperto o anche solo per una giornata di divertimento con gli amici.

Oltre alle sue prestazioni di registrazione video, offre anche una serie di funzioni intelligenti che rendono il volo ancora più semplice e sicuro. La modalità GPS ti consente di stabilizzare il drone in volo e di mantenere una posizione fissa, mentre la funzione di ritorno a casa ti permette di far tornare il drone al punto di partenza in modo automatico e sicuro.

Con la Fly More Combo, riceverai anche una serie di accessori che ti permetteranno di sfruttare al massimo il tuo drone. Il kit include batterie extra per prolungare il tempo di volo, eliche di ricambio, un caricabatterie a più porte e una borsa di trasporto appositamente progettata per proteggere il tuo drone durante i viaggi.

Ma non è tutto! Grazie alla protezione inclusa di Care Refresh, avrai la tranquillità di sapere che il tuo drone è protetto da danni accidentali. In caso di incidente, potrai usufruire di un servizio di riparazione o sostituzione rapido ed efficiente.

Acquistare DJI Mini 2 Fly More Combo (UE) + Care Refresh adesso ti permetterà di accedere a un prezzo incredibilmente conveniente, grazie alle occasioni Amazon della Festa delle Offerte Prime. Completa al volo il tuo ordine per prendere tutto a 499€ invece di 629€. Lo ricevi in modo veloce e gratuito, grazie ai servizi Prime, ma dovrai fare in fretta: la disponibilità è limitatissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.