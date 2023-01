DJI Mini 2 Fly More Combo: con Amazon risparmi SUBITO 110€

Se state cercando un nuovo drone consumer potente, piccolo, leggero, versatile e che non costi troppo, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Parliamo del DJI Mini 2 in versione “Fly More Combo”. Oggi su Amazon lo si trova al prezzo speciale di 490,99€ con spese di spedizione incluse. Questo gadget è un vero Must per i Videomaker o aspiranti tali, o anche solo per chi vuole imparare a pilotare uno di questi velivoli. Il modello in questione poi, pesa pochissimo: meno di 250 grammi, così non serve avere un patentino per utilizzarlo.

Con Amazon avrete una serie di vantaggi esclusivi; citiamo i due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata. Gli esperti del sito saranno sempre pronti ad aiutarvi via chat o via telefono. Si può dilazionare il pagamento del prodotto in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito, ma non finisce qui. La consegna è immediata (in pochissimi giorni sarà a casa vostra) e non dovrete pagare un singolo centesimo per riceverlo a casa. Infine, c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, per qualsiasi evenienza.

DJI Mini 2 Fly More Combo: il drone per tutti ad un prezzo WOW

Il drone pesa meno di 249 grammi ed è piccolissimo: entra nel palmo della vostra mano. È leggero, comodo e compatto. Perfetto sia per le riprese di corti, documentari, spot, video Corporate, ma non solo.

Ha un gimbal a tre assi con una videocamera da 12 Megapixel che gira video in 4K a 30 fps. Le immagini saranno sorprendenti, sempre fluide e pulite. Supporta fino a 10 km di trasmissione video in HD e non perde mai la connessione. La batteria poi, dura 31 minuti. Resiste a venti di livello 5 e decolla fino a 4000 metri.

La versione Fly More Combo comprende nella scatola: il drone, tre eliche di ricambio, la pochette porta-drone, il telecomando, tre batterie, cavi e viti di ricambio e perfino un cacciavite.

Non perdete troppo tempo e fate vostro questo gioiello al prezzo consigliato di 490,99€ al posto di 599,00€. Affrettatevi perché l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.