DJI Mic è UFFICIALE e sfida i RODE WIRELESS GO

Ultimamente si parla spesso di DJI e dei prodotti rivoluzionari che sta lanciando in questo periodo: dalla action cam alla cinepresa professionale 4D. Molta attesa c'è in merito ai Mavic di terza generazione ma, in attesa di questa serie di velivoli che tutti i fan attendono, la compagnia ha svelato anche i microfoni wireless portatili. Si chiamano “DJI Mic” e costano circa 329 euro e si possono già preordinare.

DJI Mic: le caratteristiche

I nuovi microfoni DJI offrono alcune caratteristiche e funzionalità impressionanti. Forniscono una qualità del suono eccezionale, registrazione a doppio canale a distanze fino a 228 metri. Il nuovo accessorio è super portatile ed è in grado di fornire fino a 14 ore di memoria integrata, mentre la sua batteria può durare fino a 15 ore. Con il microfono DJI, gli utenti potranno registrare separatamente audio ad alta fedeltà di livello da studio su ciascuno dei suoi canali. Si possono anche combinare le registrazioni audio durante la post-produzione, offrendo una maggiore flessibilità.

Il microfono DJI ha un potente sistema di trasmissione anti-interferenza particolarmente utile nelle aree urbane trafficate e densamente popolate. Ha porte USB-C, Lightning e TRS sul ricevitore, quindi può essere utilizzato con smartphone, fotocamere e laptop.

Il ricevitore ha un display touchscreen per consentire una rapida modifica delle impostazioni di input/output. Infine supporta la connettività wireless, consentendo agli intervistati/utilizzatori di muoversi liberamente durante la registrazione dell'audio.

Dulcis in fundo, i microfoni possono essere dotati di un antivento per una migliore esperienza di registrazione. Può essere indossato anche sugli indumenti con la clip posteriore integrata o con le clip magnetiche. È un dispositivo leggero, del peso di circa 30 grammi. Viene fornito con una custodia di ricarica, che può ripristinare rapidamente l'alimentazione al dispositivo. Mentre la custodia di ricarica può essere caricata in 160 minuti, il ricevitore e il trasmettitore del microfono DJI si caricano da 0 a 100 in 70 minuti.