DJI lancia la nuova action cam Osmo Action 3

Ci siamo: DJI ha appena svelato la nuova action cam Osmo Action 3. Si tratta della più potente fotocamera sportiva mai realizzata dal marchio, che consente di ottenere performance e riprese uniche con una versatiità mai vista prima. È anche robustissima.

Riportiamo di seguito le parole di Paul Pan, Senior Product Line Manager del brand:

“Da quando abbiamo lanciato l’originale Osmo Action nel 2019, siamo stati continuamente ispirati dai filmati mozzafiato realizzati con tale dispositivo. Dato che i nostri utenti cercano costantemente di spingersi oltre i loro limiti esplorando, muovendosi più velocemente e immergendosi sempre più in profondità, la nostra missione è fornire un dispositivo in grado di stare al passo con loro. Ogni nuova funzione della Osmo Action 3 l’ha resa la fotocamera action più affidabile, robusta e facile da usare che ci sia. Non vediamo l’ora di vedere cosa creeranno i nostri utenti quando supereranno i loro limiti con Osmo Action 3.”

DJI Osmo Action 3: le caratteristiche

In primo piano segnaliamo che questa fotocamera/videocamera è fatta “per durare” e per chi ha necessità di fare riprese in movimento con sport estremi e non solo. La batteria Extreme da 1770 mAh permette di girare clip per 160 minuti e resiste fino a -20° C. Si ricarica da 0 a 100% in soli 50 minuti. Questa cella energetica è inserita in confezione. Non dovrete acquistarla in separata sede.

Consente poi di acquisire video e foto in verticale, strizzando così l’occhio ai social-addicted e a chi ha necessità di postare immediatamente ciò che fa con la propria camera. C’è anche un nuovo sistema di montaggio integrato che consente di ancorarla in men che non si dica a bici, moto e non solo.

La vera magia è sotto la scocca. Ha un sensore da 1/1.7 pollici che registra video in 4K fino a 120 fps con un FOV incredibile di 155°. Volendo, si può girare una clip in 4K a 60 fps anche con batteria quasi scarica e non si surriscalda come le altre in commercio. Con la modalità D-Cinelike potrete far matchare le riprese di questa DJI con le altre foto/videocamere in vostro possesso e potrete lavorare il file con una versatilità incredibile.

La tecnologia RockSteady consente poi di ottenere una stabilizzazione delle immagini inaudita. Ci sono tre opzioni, a tal proposito: RockSteady 3.0, HorizonSteady e HorizonBalancing. Non è solo una action cam, ma è anche una vlog-camera pensata per vlogger e per chi fa streaming. È dotata infatti di tre microfoni che riducono il rumore del vento e aumentano la qualità dei filmati stessi. Lo streaming è consentino in 1080 a 30 fps, in 720 a 30 fps e in 480 a 30 fps.

Ci sono poi tante features esclusive come il pulsante di scatto rapido, la selezione fra 5 modalità personalizzate, troviamo una custodia multifunzione che contiene tre batterie e due microSD, con i messaggi vocali il sistema informa l’utente della modalità selezionata e c’è perfino il controllo vocale. È protetta da un vetro Corning Gorilla Glass, consente di girare Timelapse, c’è lo zoom digitale fino a 4x ed è compatibile con i DJI Mic.

Concludiamo segnalandovi la presenza dell’app DJI Mimo e di LightCut. In confezione troverete la custodia, la batteria Extreme, una cover multifunzione, il kit adesivo di base, il copriobiettivo, il manico, un supporto con testa sferica, la pettorina, il supporto per manubri, per il mento del casco, il laccio per chi la usa per fare surf e non solo.

È già disponibile sullo store ufficiale e nei rivenditori autorizzati e arriverà a breve su Amazon (ve lo faremo sapere). La Standard Combo costa 359,00€, mentre con l’Adventure Combo (459,00€) si hanno tutti gli accessori sopracitati.

Se cercate il DJI Osmo Pocket (un must have per chi fa vlog in comodità), sappiate che si trova su Amazon a 364,63€ con spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.