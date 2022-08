DJI AVATA: svelato il primo drone FPV per principianti

Ci siamo: DJI ha appena svelato il primo drone FPV per principianti avente un sensore integrato di tipo CMOS da ben 48 Megapixel. L’azienda dichiara un tempo di volo di 18 minuti.

Questo velivolo si chiama AVATA ed è stato presentato ufficialmente dalla compagnia il 25 agosto. Si tratta di un prodotto molto importante per la compagnia, svelato durante l’evento di lancio “Born to Fly” di due giorni or sono. Il modello in questione è molto più resistente dei gadget passati della compagnia, ha una fotocamera evoluta e molto altro ancora. Inoltre, insieme al drone, DJI ha svelato degli occhiali per la guida in prima persona aggiornati per questo velivolo.

Questo drone FPV è comunque un device consumer e mainstream che pesa 410 grammi, quindi il suo peso è quasi doppio a quello del Mini 3 Pro. Come detto in calce, presenta un sensore CMOS da 48 Megapixel da 1/1,7 pollici. Il suo campo visivo è di 155 gradi, proprio come il Mini 3 Pro. L’ISO può arrivare fino a 25.600, dispone del binning dei pixel 4-in-1 e lo shutter spazia da 1/50 a 1/8000.

DJI AVATA: le caratteristiche

Questo drone permette la registrazione delle clip video in 22.7K a 120 fps o in 4K a 60 fps. I Googles 2 invece, che sono gli occhali, ovviamente, hanno degli schermi microOLED a 1080p e 100 fps.

Stando alle indiscrezioni trapelate, AVATA e Googles 2 interagiscono fra loro con una latenza minima di soli 30 ms. Praticamente si possono eseguire anche manovre complesse con una facilità estrema.

L’autonomia è il suo tallone d’achille: l’azienda dichiara 18 minuti di volo a 27 metri al secondo. In poche parole, solo 11,6 km.

Veniamo ai prezzi: il DJI Avata ha un prezzo di $ 629 al momento del debutto. Segnaliamo che sia il DJI Motion Controller che il FPV Remote Controller 2 o i Goggles V2 sono compatibili con questo gadget. Volendo, si può acquistare la versione completa che contiene tutto, la versione Pro View Combo del DJI AVATA, che trovate in esclusiva su Amazon a 1439,00€ con spedizione gratuita. Il Fly Smart Combo costa $ 1.168.

