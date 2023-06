DJI Avata Fly Smart Combo: finalmente è in sconto su Amazon

Se sei un appassionato di riprese aeree adrenaliniche ma non hai mai pilotato un drone FPV, il DJI Avata Fly Smart Combo è la soluzione perfetta per te. E adesso, con uno sconto del 15% su Amazon, non c’è momento migliore per acquistarlo a un prezzo vantaggioso di soli 989,00 euro. Inoltre se vuoi, puoi pagarlo in comode rate a tasso zero grazie al servizio di finanziamento Cofidis presente su Amazon. Per farlo, ti basta selezionare come metodo di pagamento in fase di check-out.

DJI Avata Fly Smart Combo: le riprese aeree adrenaliniche a portata di tutti

Il DJI Avata Fly Smart Combo ti offre l’opportunità di sperimentare il brivido del volo con un’immersione totale e un controllo intuitivo. La combinazione di Avata, il visore e il motion controller ti permetteranno di pilotare il drone in modo facile ed accessibile, anche se sei un principiante assoluto.

Una delle caratteristiche principali del DJI Avata è il motion controller, che rende i voli intuitivi alla portata delle tue mani. Basta premere il grilletto per accelerare in avanti o ruotare il polso per fare rapide virate. Questo sistema di controllo innovativo ti darà una sensazione di connessione diretta con il drone, facendoti sentire come se tu fossi parte integrante del volo.

Ma il DJI Avata non è solo un drone per il volo emozionante, è anche un potente strumento per la registrazione di video ad alta qualità. Con il suo sistema fotografico integrato, potrai catturare riprese in 4K ultra fluide senza la necessità di accessori aggiuntivi. Il sensore da 1/1.7″ e il campo visivo di 155° ti permetteranno di ottenere immagini uniche e coinvolgenti, mentre la stabilizzazione avanzata assicurerà che i tuoi video siano sempre nitidi e stabili.

Inoltre, il design leggero e compatto del DJI Avata lo rende estremamente agile e facile da manovrare. Potrai volare attraverso spazi ristretti e tra i rami degli alberi senza problemi, e grazie alla sua portabilità, potrai portarlo con te ovunque tu vada per qualsiasi avventura.

La trasmissione video è un altro aspetto cruciale per un’esperienza di volo coinvolgente, e il DJI Avata non delude nemmeno in questo. Grazie alla trasmissione DJI O3+, potrai goderti un live-feed in HD nitido e reattivo fino a una distanza di 10 km, consentendoti di esplorare nuove prospettive e spazi senza limiti.

