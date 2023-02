DJI Air 2S: la versione Fly More Combo, con 200 euro di sconto su Amazon

DJI Air 2S, la versione Fly More Combo, è attualmente scontato di 200 euro su Amazon, offrendo un’opportunità unica ai professionisti che vogliono migliorare le loro immagini aeree. Questo drone è stato progettato per soddisfare le esigenze di fotografi e videomaker, offrendo un’alta qualità dell’immagine e una serie di funzionalità avanzate. Non perdere questa promozione e acquistalo ad un prezzo di soli 1.099,00 euro. Ricorda che grazie al servizio di finanziamento Cofidis su Amazon, lo puoi pagare in comode rate che decidi tu.

DJI Air 2S: l’offerta che tutti i professionisti stavano aspettando

Uno dei punti di forza del DJI Air 2S è il suo sensore CMOS da 1”, che offre la possibilità di registrare video in 5,4K/30 fps e 4K/60 fps. Questo sensore è dotato di pixel da 2,4 μm che garantiscono un’eccellente qualità dell’immagine. Inoltre, DJI Air 2S è in grado di catturare fino a un miliardo di colori grazie al profilo colore Dlog-M a 10 bit. Questo rende possibile immortalare tutti i dettagli che faranno risaltare i tuoi filmati. Per semplificare la cattura delle immagini, DJI Air 2S è dotato della funzione Mastershots. Questa funzione è un’evoluzione di QuickShots ed è una soluzione automatizzata che offre agli utenti i migliori scatti in qualsiasi luogo, semplicemente con un tocco.

DJI Air 2S è anche dotato di FocusTrack, che comprende Spotlight 2.0, ActiveTrack 4.0 e Point of Interest 3.0. Queste funzioni rendono semplice per questo drone seguire o tracciare il tuo soggetto. Inoltre, lìAir 2S è dotato della tecnologia di trasmissione delle immagini O3 (OcuSync 3.0) più avanzata di DJI, che offre un feed di immagini ultra-fluido, chiaro e affidabile ogni volta che voli, con una trasmissione video massima di 12 km (FCC).

Infine, DJI Air 2S ha la capacità di percepire l’ambiente in 4 direzioni: in su, in giù, in avanti e all’indietro. Gli algoritmi per Advanced Assisted Flight System (APAS 4.0) sono stati ulteriormente migliorati, rendendo possibile per questo drone evitare automaticamente gli ostacoli negli scenari più complessi, anche ad alta velocità.

In conclusione, DJI Air 2S è un drone potente e affidabile che offre una vasta gamma di funzionalità avanzate per i professionisti. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo ad un prezzo di soli 1.099,00 euro su Amazon. Sono rimasti gli ultimi pezzi disponibili.

