DJI Action 2 è l’action cam più potente della celebre azienda DJI, il punto di riferimento nel settore. Sapendo questo, è ancora più incredibile come Amazon abbia scelto di scontare del 49% il fiore all’occhiello delle action cam targate DJI. In queste ore l’ottima DJI Action 2 Power Combo è in vendita su Amazon al prezzo di 204,90€, anziché 399,00€. Quasi 200 euro di sconto su un dispositivo che ha tutto per sorprenderti in ogni tua uscita, in ogni tua ripresa. Anche noi siamo rimasti di sasso quando abbiamo visto questo prezzo, anche perché sul sito ufficiale è ancora in vendita a prezzo pieno (399€). E c’è di più, perché su Amazon – oltre a pagarla la metà – puoi anche comprarla in 5 comode rate a interessi zero da 40,98€ al mese. Sipario.

Action 2 Power Combo, l’action cam più potente e versatile di DJI

Sei un travel blogger che ama riprendere le sue avventure in giro per il mondo? O più semplicemente ami riprendere ciò che ti circonda con la videocamera e vorresti trasformare la tua passione in lavoro? L’Action 2 Power Combo, l’action cam più potente (e versatile) di DJI, è il dispositivo che ha tutte le potenzialità per rendere il tuo sogno realtà.

Registra in 4K/120fps, per filmati straordinari ricchi di dettagli e fluidi. Sfrutta il super grandangolo FOV da 155°, per non perdere nessun dettaglio lungo la tua strada. Portala con te in qualunque contesto, che sia una passeggiata in centro a Roma o un’escursione sulla cordigliera delle Ande. Libera la tua creatività, con il modulo touchscreen frontale agganciato alla DJI Action 2 racconti te stesso e il viaggio in maniera unica.

Approfitta dell’offerta per il Black Friday di Amazon sulla Action 2 Power Combo di DJI, in vendita ora a metà prezzo a soli 204,90€ invece di 399,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.