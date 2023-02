Django, dove guardare la nuova serie in streaming

C’è grande attesa nei confronti di Django, la nuova miniserie televisiva di Sky e Canal+ che si propone come una rivistazione dell’omonimo film del 1966 di Sergio Corbucci.

Lo show sarà disponibile su Sky e in streaming su NOW a partire dal 17 febbraio. Puoi abbonarti alla piattaforma sfruttando la nuova offerta che ti permette di avere un mese di contenuti a soli 3 euro.

Django, di cosa parla la nuova serie TV

Django è ambientata in Texas, alla fine dell’800. Il protagonista da cui prende il nome la serie è un pericoloso ricercato che arriva a New Babylon, una città fondata da John Ellis e che si caratterizza per dare il benvenuto agli emarginati a prescindere dalle loro origini.

Ideata da Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, a interpretare il protagonista è Matthias Schoenaerts. Il cast include anche Nicholas Pinnock, Lisa Vicari, Noomi Rapace, Jyuddah Jaymes e Tom Austen.

