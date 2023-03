Libera la tua creatività con il gioco Dixit Odyssey in OFFERTA su Amazon

Vediamo se conosci uno dei giochi da tavolo più apprezzato da grandi e piccini. Dixit è una magica avventura che stimola la fantasia, la creatività e l’immaginazione. Non puoi non animare una serata in compagnia di amici e familiari con questo gioco stimolante e divertente. Da oggi, puoi avere direttamente a casa tua una delle versioni più elaborate e divertenti di questo gioco. Scopri Dixit Odyssey su Amazon a soli €24,44 con un abbonamento Prime.

Dixit Odyssey: un’immagine vale mille parole

La sua nuova versione di Dixit aumenta il divertimento a dismisura. Alla versione Odyssey possono giocare da 3 fino a 12 persone contemporaneamente, da ora anche a squadre. Qual è lo scopo di Dixit? Creare delle incredibili storie attraverso le immagini, senza usare neanche una parola. Ti aspettano 84 nuove carte illustrate, che raffigurano scene fantastiche e oniriche, con cui iniziare la tua incredibile partita. Quando è il tuo turno, in qualità di Narratore scegli una carta dalla tua mano, pensa ad una frase ispirata a quella carta e giocala a faccia in giù. Tutti gli altri scelgono dalla propria mano una carta che ritengono possa essere associata alla tua frase, e la giocano a carta in giù. Mescolando le varie soluzioni, si sceglie segretamente la storia più convincente, e il proprietario della carta acquista punti. Chi ne accumula di più, vince.

Questo classico gioco da tavolo qui trova tanta creatività in più, per un’avventura ancor più stimolante. La confezione, oltre alle 84 carte da gioco, contiene un tabellone segna punti, 12 plance per votare, 24 segnalini voto e 12 coniglietti in legno (le pedine). Il simpatico gioco, in lingua italiana, è ideale dagli 8 anni in su e perfetto per te, i tuoi amici e tutta la tua famiglia. Non perdere questa occasione e acquista Dixit Odyssey al costo di €24,44 con il tuo Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.