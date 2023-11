Divoom Ditoo in offerta: l'altoparlante Bluetooth con display retro è il regalo perfetto

Il Divoom Ditoo è un altoparlante portatile Bluetooth con uno stile retro unico e un display pixel art che aggiunge un tocco di divertimento e creatività alla tua vita. E con il voucher del 15%, puoi ottenerlo a soli 76€. Per approfittare dell’offerta ti basterà spuntare la casella che si trova sotto al prezzo del prodotto.

Il Divoom Ditoo è un altoparlante straordinariamente carino che cattura immediatamente l’attenzione con il suo design retrò. È dotato di una mini tastiera con interruttori meccanici retroilluminati e un “monitor” a matrice di pixel da 16×16, ispirato ai vecchi computer. Questi dettagli lo rendono visivamente piacevole e divertente.

Questo piccolo gadget non è solo uno speaker, ma è anche un compagno che migliora il tuo umore. Puoi utilizzare la connettività Bluetooth per ascoltare la tua musica preferita da Spotify, e sorprendentemente, offre una qualità audio eccellente.

L’app Divoom è compatibile con dispositivi iOS e Android ed è facile da scaricare tramite il codice QR. Con l’app, puoi regolare le impostazioni, personalizzare le animazioni e caricare la tua pixel art in modo semplice. È un’app intuitiva che rende il Divoom Ditoo ancora più divertente da usare.

La qualità del suono è eccezionale e la batteria dura a lungo. Inoltre, è confezionato in una graziosa borsetta regalo, rendendolo un regalo di Natale o compleanno ideale per chi apprezza il fascino del passato. Non farti scappare questa offerta e regala (o regalati) un sorriso con il Divoom Ditoo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.