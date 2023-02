Dividi le spese dell'affitto con un solo clic: ecco Conto Circle

Vuoi risparmiare tempo e fatica nella gestione delle spese condivise tra amici o familiari? Conto Circle di Banca Sella è la soluzione perfetta per te. Con un conto condiviso completamente digitale, puoi tenere traccia delle spese, dividere le spese e monitorare le transazioni in tempo reale.

Circle ti permette infatti di creare un network di conti connessi, in modo che tutti i membri del gruppo possano facilmente visualizzare le transazioni e aggiornare le spese condivise. Inoltre, avrai accesso a una vasta gamma di operazioni di conto gratuite e illimitate, come prelievi e bonifici, oltre a una carta gratuita per ogni intestatario.

Perché scegliere Conto Circle?

Conto Circle ti permette di gestire le tue finanze in modo semplice ed efficace. Con la sua funzionalità Statistiche+ puoi tenere sotto controllo ogni aspetto del tuo conto, condiviso o personale, e visualizzare tutte le entrate e le uscite in modo chiaro e completo. Inoltre, grazie alla possibilità di personalizzare i movimenti e indicare le persone coinvolte, puoi dividere facilmente le spese con amici, familiari o coinquilini senza più problemi di conti.

Ma non è tutto: con Conto Circle puoi anche scambiare denaro rapidamente semplicemente selezionando la persona dalla tua rubrica telefonica. Inoltre, alla sottoscrizione del conto, riceverai due conti correnti Start gratuiti per il primo anno e un numero illimitato di Sella Junior gratuiti per i giovani dai 12 ai 17 anni, così potrai gestire le finanze dei tuoi figli in piena tranquillità e sicurezza.

Ecco perché ti consigliamo di aprire un Conto Circle oggi stesso. Potrai usufruire di numerosi vantaggi, come prelievi gratuiti da ATM Sella e da altre banche in area Euro, bonifici istantanei, bonifici online in Italia e Paesi SEE, e carte di debito e prepagate gratuite per ogni intestatario. Inoltre, il conto ti offre un salvadanaio digitale, statistiche per il monitoraggio delle spese, un aggregatore conti di altre banche, e la possibilità di collegare altri clienti Sella al tuo conto.

Se scegli di sottoscrivere il tuo Conto online, avrai l’opportunità di accedere alla speciale promozione attiva: tre mesi di canone scontati a soli 5 euro al mese anziché 8. In più, i titolari del Conto potranno accedere a una speciale copertura assicurativa da rischi informatici che garantisce la massima sicurezza durante le transazioni online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.